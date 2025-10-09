Gulyás Gergely: az Otthon Start 1990 óta a legsikeresebb hitelprogram

"Az Otthon Start a rendszerváltás óta a legsikeresebb hitelprogram, már 380-400 milliárd forintra érkezett igénylés" - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely elmondta, a kormány számára kiemelt fontosságú, hogy a hitelezés meginduljon, mind a gazdasági növekedés, mind az otthonteremtés támogatása szempontjából. Fotó: Illyés Tibor / MTI

Ezért vezették be a fix 3 százalékos Otthon Start Programot, amely a rendszerváltozás óta a legsikeresebb hitelprogram

- jelezte.

Az első három hétben átlagosan napi közel ezer hiteligénylést regisztráltak, és már pozitív hitelbírálatok is vannak. Az átlagos hiteligénylés összege 33 millió forint, körülbelül 380-400 milliárd forint az a hitelösszeg, amelyre eddig igénylések érkeztek. Az igénylők több mint 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34 év

- tájékoztatott.

Kitért arra is, hogy a gazdaság dinamizálásához a vállalkozásoknak is szükségük van kedvező hitelre.

Ennek jegyében a miniszterelnök és a kereskedelmi és iparkamara elnöke abban állapodott meg, hogy most már a vállalkozások számára is elérhető a fix 3 százalékos hitel

- emelte ki.

A minimálbér-emeléssel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, a Nemzetgazdasági Minisztérium feladata, hogy közreműködjön a munkáltatók és munkavállalók közötti tárgyalások koordinálásában - írja az MTI.