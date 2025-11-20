Ingatlanbumm: egyre több lakás épül és csökkennek az árak - az Otthon Start begyújtotta a rakétákat

A kínálat tovább nő, kielégíti a megnövekedett keresletet, ez pedig az ingatlanárak további csökkenését vonja maga után. De ne szaladjunk ennyire előre! A magyar ingatlanpiac 2025-ben úgy ugrott meg, mintha valaki megnyomta volna a rakétagombot: az ipari beruházások és a lakásépítések egyszerre pörögtek fel, az építőiparba fektetett pénz pedig megduplázódott. Ez derül ki az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) friss elemzéséből. A XIII. Ingatlanfejlesztés Napján bemutatott adatok szerint nem egyszerű fellendülés zajlik, hanem az Otthon Start Programnak köszönhetően egy új ingatlanpiaci korszak indult.
Az idei befektetések összege elérheti a 800 millió eurót, jövőre pedig akár újra átlépheti az 1 milliárdot. Ezek a számok azt mutatják, hogy visszatér a 2020 előtti időszakot jellemző aranykor. A lendület mögött óriási ipari fejlesztések állnak: három év alatt 23 milliárd eurónyi működőtőke érkezett az országba, főként gyárakba, logisztikai központokba, technológiai beruházásokba.
A gyártó- és logisztikai csarnokok olyan gyorsan fogynak, hogy sokszor már a tervezőasztalon megveszik azokat. Debrecentől Pécsig egymást érik az építkezések, a vidéki városok pedig ma már külön-külön is képesek befektetési központtá válni.
2025-ben újra élénk lett a kereslet: az infláció csökkent, az állampapírok kifutottak, a fiatalok, a nagyobb ingatlanba költözők és a befektetők egyszerre jelentek meg.
Majd az Otthon Start Program kedvezményes hitele konkrétan „újraindította” a piacot.
Idén már 16 ezer új lakás épül, de közben legalább 25 ezerre lenne szükség, akkora a sikere az Otthon Startnak. És itt jön képbe a legfontosabb piacformáló döntés, amit az IFK kiemelt:
A fordulópont: a kormány kiemelten támogatja a minimum 250 lakásos fejlesztéseket. Ez a legnagyobb áttörés: a kormány kiemelt beruházási státuszt ad azoknak a projekteknek, amelyek legalább 250 olyan lakást építenek, amelyek megfelelnek az Otthon Start Program követelményeinek
- nyilatkozta a Ripostnak Kiss Gábor, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alelnöke, a Lakó Munkacsoport vezetője.
Mit jelent ez?
Ezek a nagy projektek képesek hígítani a piacot: vagyis nem felfelé, hanem lefelé tolják az árakat, mert érdemben növelik a kínálatot.
Takács Ernő, az IFK elnöke szerint 2025 egyértelműen új korszak kezdete:
A lakáspiaci fordulat és az ipari fejlesztések egymást erősítik. Ha a szabályozás kiszámítható marad, tartós növekedési pályán maradhat az ingatlanpiac
- vélekedik. Az IFK szerint ez a mechanizmus hozhatja el azt a kiegyenlítődést, amelyre a magyar lakáspiac évek óta vár: több lakást, erősebb versenyt, normalizálódó árakat és - ami a legfontosabb - elérhetőbb újépítésű kínálatot. Vagyis 2026-ra még erősebb év jöhet. Az IFK úgy látja: tovább nő a kínálat, jönnek az új ipari és lakófejlesztések, a befektetési piac visszaáll a pandémia előtti szintre. Az árak hosszútávra stabilizálódni fognak.
