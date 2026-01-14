Nehogy lemaradj! Milliókhoz juthatnak a közszolgálati dolgozók

Komoly segítség érkezik a lakhatási költségek csökkentésére: milliók maradhatnak a dolgozók és családok zsebében, ha időben lépnek. Január 20-a kulcsdátum: aki lemarad, eleshet egy komoly lakhatási támogatástól. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a TV2 Mokka vendégeként beszélt a közelgő határidőkről, a lakhatási támogatások előnyeiről és arról, miért éri meg jobban ez a megoldás egy hagyományos béremelésnél.

Otthontámogatás egyéb formáival is kombinálhatják a dolgozók / Fotó: 123RF

A közszolgálatban dolgozók komoly pénzeket kapnak

A határidő elsősorban azokat érinti, akik közszolgálatban dolgoznak, és 2026 előtt kötöttek lakáshitelt. Nekik január 20-ig jelezniük kell a munkáltatójuk felé, hogy igénybe szeretnék venni az egymillió forintos lakhatási támogatást. Ez az összeg fejenként jár, vagyis egy házaspár esetében akár 2 millió forintot is jelenthet.

A támogatás nem csak jól hangzik, hanem kézzelfogható könnyebbséget is jelent:

1 millió forint esetében kb. 83 ezer Ft/hó kiadáscsökkenés

kiadáscsökkenés 2 millió forint esetében kb. 166 ezer Ft/hó megtakarítás

Erről semmiképp sem érdemes lemaradni!

– hangsúlyozta Balogh László gazdasági szakértő.

Ráadásul a pénz nemcsak törlesztésre, hanem önrészre is felhasználható, ha valaki még lakásvásárlás előtt áll. Akiknél már folyamatban van a vásárlás, minél előbb jelezzenek a munkáltatónak, mert a támogatás akár már a következő hónaptól érkezhet.

Ezenkívül a 35 év alattiak lakhatási támogatásra jogosultak:

hiteltörlesztésre ÉS albérletre is felhasználható

albérletre is felhasználható havonta akár 150 ezer forint adómentesen

egyszerű adminisztráció

A munkáltatóknak is megéri: 28% közteher, szemben a béremelés 70%-os terhével. Ezért sok cég most inkább lakhatási támogatásban gondolkodik béremelés helyett.

Ráadásul az Otthon Start Program 3%-os hitele kombinálható: a közszolgálati egymillió forintos támogatással, és a lakhatási támogatással is.

Egy fontos szabály viszont van: a közszolgálati egymillió forintos támogatás és a 35 év alattiak lakhatási támogatása nem jár együtt.

Ha a havi lakhatási támogatás 83 ezer forintnál kevesebb, akkor az egymillió forintos támogatás a kedvezőbb.

– mondta Balogh László.