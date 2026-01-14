Nehogy lemaradj! Milliókhoz juthatnak a közszolgálati dolgozók

Komoly segítség érkezik a lakhatási költségek csökkentésére: milliók maradhatnak a dolgozók és családok zsebében, ha időben lépnek. Január 20-a kulcsdátum: aki lemarad, eleshet egy komoly lakhatási támogatástól. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a TV2 Mokka vendégeként beszélt a közelgő határidőkről, a lakhatási támogatások előnyeiről és arról, miért éri meg jobban ez a megoldás egy hagyományos béremelésnél.
A határidő elsősorban azokat érinti, akik közszolgálatban dolgoznak, és 2026 előtt kötöttek lakáshitelt. Nekik január 20-ig jelezniük kell a munkáltatójuk felé, hogy igénybe szeretnék venni az egymillió forintos lakhatási támogatást. Ez az összeg fejenként jár, vagyis egy házaspár esetében akár 2 millió forintot is jelenthet.
A támogatás nem csak jól hangzik, hanem kézzelfogható könnyebbséget is jelent:
Erről semmiképp sem érdemes lemaradni!
– hangsúlyozta Balogh László gazdasági szakértő.
Ráadásul a pénz nemcsak törlesztésre, hanem önrészre is felhasználható, ha valaki még lakásvásárlás előtt áll. Akiknél már folyamatban van a vásárlás, minél előbb jelezzenek a munkáltatónak, mert a támogatás akár már a következő hónaptól érkezhet.
Ezenkívül a 35 év alattiak lakhatási támogatásra jogosultak:
A munkáltatóknak is megéri: 28% közteher, szemben a béremelés 70%-os terhével. Ezért sok cég most inkább lakhatási támogatásban gondolkodik béremelés helyett.
Ráadásul az Otthon Start Program 3%-os hitele kombinálható: a közszolgálati egymillió forintos támogatással, és a lakhatási támogatással is.
Egy fontos szabály viszont van: a közszolgálati egymillió forintos támogatás és a 35 év alattiak lakhatási támogatása nem jár együtt.
Ha a havi lakhatási támogatás 83 ezer forintnál kevesebb, akkor az egymillió forintos támogatás a kedvezőbb.
– mondta Balogh László.
A következő napokban tehát milliók sorsa dőlhet el. Ne maradj le egy olyan támogatásról, ami évekig könnyítheti a havi kiadásaidat! Január 20. írd fel, nehogy kicsússz belőle!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.