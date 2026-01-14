Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Bódog névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nehogy lemaradj! Milliókhoz juthatnak a közszolgálati dolgozók

dolgozó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 12:20
Otthon Start Programközszolgálattámogatáslakhatás
Sokan talán nem is tudnak róla, hogy akár milliókra jogosultak. Napokon belül komoly pénzekről dönthetnek a magyar dolgozók.

Komoly segítség érkezik a lakhatási költségek csökkentésére: milliók maradhatnak a dolgozók és családok zsebében, ha időben lépnek. Január 20-a kulcsdátum: aki lemarad, eleshet egy komoly lakhatási támogatástól. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a TV2 Mokka vendégeként beszélt a közelgő határidőkről, a lakhatási támogatások előnyeiről és arról, miért éri meg jobban ez a megoldás egy hagyományos béremelésnél.

dolgozó
Otthontámogatás egyéb formáival is kombinálhatják a dolgozók / Fotó: 123RF

A közszolgálatban dolgozók komoly pénzeket kapnak

A határidő elsősorban azokat érinti, akik közszolgálatban dolgoznak, és 2026 előtt kötöttek lakáshitelt. Nekik január 20-ig jelezniük kell a munkáltatójuk felé, hogy igénybe szeretnék venni az egymillió forintos lakhatási támogatást. Ez az összeg fejenként jár, vagyis egy házaspár esetében akár 2 millió forintot is jelenthet.

A támogatás nem csak jól hangzik, hanem kézzelfogható könnyebbséget is jelent:

  • 1 millió forint esetében kb. 83 ezer Ft/hó kiadáscsökkenés
  • 2 millió forint esetében kb. 166 ezer Ft/hó megtakarítás

Erről semmiképp sem érdemes lemaradni!

– hangsúlyozta Balogh László gazdasági szakértő.

Ráadásul a pénz nemcsak törlesztésre, hanem önrészre is felhasználható, ha valaki még lakásvásárlás előtt áll. Akiknél már folyamatban van a vásárlás, minél előbb jelezzenek a munkáltatónak, mert a támogatás akár már a következő hónaptól érkezhet.

Ezenkívül a 35 év alattiak lakhatási támogatásra jogosultak:

  • hiteltörlesztésre ÉS albérletre is felhasználható
  • havonta akár 150 ezer forint adómentesen
  • egyszerű adminisztráció

A munkáltatóknak is megéri: 28% közteher, szemben a béremelés 70%-os terhével. Ezért sok cég most inkább lakhatási támogatásban gondolkodik béremelés helyett.

Ráadásul az Otthon Start Program 3%-os hitele kombinálható: a közszolgálati egymillió forintos támogatással, és a lakhatási támogatással is.

Egy fontos szabály viszont van: a közszolgálati egymillió forintos támogatás és a 35 év alattiak lakhatási támogatása nem jár együtt.

Ha a havi lakhatási támogatás 83 ezer forintnál kevesebb, akkor az egymillió forintos támogatás a kedvezőbb.

– mondta Balogh László.

A következő napokban tehát milliók sorsa dőlhet el. Ne maradj le egy olyan támogatásról, ami évekig könnyítheti a havi kiadásaidat! Január 20. írd fel, nehogy kicsússz belőle!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu