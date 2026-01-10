Koncz Zsófia: "A Fidesz szívügye a gyermekeket nevelő családok támogatása"

Koncz Zsófia a beszéde elején azt hangoztatta, hogy ma Magyarországon igazán jó kis és nagycsaládoként is élni.

Koncz Zsófia a Fidesz-kongresszuson

Fotó: YouTube

Amióta követem a politikát, azt látom, hogy a Fidesz szívügye a gyermekeket nevelő családok támogatása

– jelentette ki a kongresszuson Koncz Zsófia, majd hozzátette: szeptember óta az otthon start programnak köszönhetően a kormány lehetőséget ad minden fiatalnak az első otthon megszerzésében, ezzel párhuzamosan pedig a kormány végrehajtotta Európa legnagyobb adócsökkentési programját, amelynek fókuszában az édesanyák és a családok vannak.

2026-ban a GDP 5 százalékát fordítjuk a családokra

– jelentette ki az államtitkár. Hozzátette, világosan ki kell mondani, hogy a háborúpárti politika egyben családellenes is.

Mi amit megígértünk, az mindig úgy volt, így lesz ez az anyák SZJA mentességével is

– szögezte le az államtitkár. Elmondta, a választás tétje a békénk, a biztonságunk, és a magyar családok biztos helyzete. Koncz Zsófia emlékeztetett, a Fidesszel minden magyar család nyer.

Mindenki hozzon magával még egy embert, és áprilisban hatalmas győzelmet fogunk aratni

– zárta a beszédét a családokért felelős államtitkár.