Koncz Zsófia: "A Fidesz szívügye a gyermekeket nevelő családok támogatása"

Koncz Zsófia a beszéde elején azt hangoztatta, hogy ma Magyarországon igazán jó kis és nagycsaládoként is élni.
Amióta követem a politikát, azt látom, hogy a Fidesz szívügye a gyermekeket nevelő családok támogatása
– jelentette ki a kongresszuson Koncz Zsófia, majd hozzátette: szeptember óta az otthon start programnak köszönhetően a kormány lehetőséget ad minden fiatalnak az első otthon megszerzésében, ezzel párhuzamosan pedig a kormány végrehajtotta Európa legnagyobb adócsökkentési programját, amelynek fókuszában az édesanyák és a családok vannak.
2026-ban a GDP 5 százalékát fordítjuk a családokra
– jelentette ki az államtitkár. Hozzátette, világosan ki kell mondani, hogy a háborúpárti politika egyben családellenes is.
Mi amit megígértünk, az mindig úgy volt, így lesz ez az anyák SZJA mentességével is
– szögezte le az államtitkár. Elmondta, a választás tétje a békénk, a biztonságunk, és a magyar családok biztos helyzete. Koncz Zsófia emlékeztetett, a Fidesszel minden magyar család nyer.
Mindenki hozzon magával még egy embert, és áprilisban hatalmas győzelmet fogunk aratni
– zárta a beszédét a családokért felelős államtitkár.
