Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Melánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Koncz Zsófia: "A Fidesz szívügye a gyermekeket nevelő családok támogatása"

Koncz Zsófia
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 14:18
Fidesz-kongresszuscsaládpolitika
A családokért felelős államtitkár is felszólalt a 31. alkalommal megrendezett Fidesz-kongresszuson.

Koncz Zsófia a beszéde elején azt hangoztatta, hogy ma Magyarországon igazán jó kis és nagycsaládoként is élni. 

Koncz Zsófia a Fidesz-kongresszuson
Koncz Zsófia a Fidesz-kongresszuson
Fotó: YouTube

Amióta követem a politikát, azt látom, hogy a Fidesz szívügye a gyermekeket nevelő családok támogatása

– jelentette ki a kongresszuson Koncz Zsófia, majd hozzátette: szeptember óta az otthon start programnak köszönhetően a kormány lehetőséget ad minden fiatalnak az első otthon megszerzésében, ezzel párhuzamosan pedig a kormány végrehajtotta Európa legnagyobb adócsökkentési programját, amelynek fókuszában az édesanyák és a családok vannak.

2026-ban a GDP 5 százalékát fordítjuk a családokra

– jelentette ki az államtitkár. Hozzátette, világosan ki kell mondani, hogy a háborúpárti politika egyben családellenes is.

Mi amit megígértünk, az mindig úgy volt, így lesz ez az anyák SZJA mentességével is

– szögezte le az államtitkár. Elmondta, a választás tétje a békénk, a biztonságunk, és a magyar családok biztos helyzete. Koncz Zsófia emlékeztetett, a Fidesszel minden magyar család nyer. 

Mindenki hozzon magával még egy embert, és áprilisban hatalmas győzelmet fogunk aratni

– zárta a beszédét a családokért felelős államtitkár.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu