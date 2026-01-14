Tömeges iskolai rosszullét Nagykanizsán: erre az eredményre jutott a kormányhivatali vizsgálat

A kormányhivatali vizsgálat lezárult, a rendőrségi eljárás még folyik a december elején Nagykanizsán történt tömeges iskolai rosszullétek ügyében.
A Zala Vármegyei Kormányhivatal arról tájékoztatta szerdán az MTI-t, hogy a rendelkezésre álló vízügyi, egészségügyi és katasztrófavédelmi mérések alapján az iskolában egészségre ártalmas gázkoncentráció nem volt kimutatható.
Ezért a munkavédelmi osztály és a népegészségügyi főosztály a takarítószerek megfelelő tárolására, felhasználására, illetve a takarítási szabályok betartására vonatkozóan határozott meg intézkedéseket, de jelezte, hogy ez a történtekkel nem hozható összefüggésbe. A teljesítésre megadott határidő január 5-én járt le, "az utóellenőrzésen tapasztaltak alapján az iskola az előírt kötelezéseket teljesítette" - közölte a zalai kormányhivatal.
December 9-én a nagykanizsai Kőrösi általános iskolából 37 diákot és két felnőttet szállítottak a nagykanizsai, illetve a zalaegerszegi kórházba megfigyelésre elsősorban köhögés és hányinger miatt. A felnőttek, valamint a gyerekek többsége még aznap, a bent tartott gyerekek pedig másnap hazatérhettek.
Az esettel összefüggésben a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mérései egészségre ártalmas anyag jelenlétét nem mutatták ki.
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen, ez a vizsgálat azonban még nem zárult le.
