Tömeges rosszullét a zalaegerszegi iskolában: még nem térhetett mindenki haza a kórházból

Ahogy arról a Bors is beszámolt, hétfőn több mint 440 diáknak és felnőttnek kellett elhagynia a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikumának épületét, miután többen is fejfájásra, hányingerre panaszkodtak.

Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP), Zalaegerszeg polgármestere a közösségi oldalán arról adott hírt az állami iskolafenntartó, a rendőrség és a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján, hogy a Deák Ferenc Technikumban "valószínűsíthetően az egyik diák veszélybe sodorta az intézményben tanulókat, oktatókat és dolgozókat".

Valaki egy befőttesüveget helyezett el az iskola lépcsőfordulójában, az üveg pedig olyan kémiai anyagot tartalmazott - feltételezések szerint vakondok elriasztására szolgáló vegyületet -, amely nedvesség hatására reakcióba lépett.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI kérdésére hétfőn elmondta: a délutánig kórházba szállított 66 diák többségét mentőautókkal, 22 tanulót autóbusszal vittek kivizsgálásra. A fiatalok jellemzően hányingerre és fejfájásra panaszkodtak, komolyabb egészségügyi beavatkozásra senki nem szorult.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszínre érkező egységeik az épületen belül semmiféle egészségre ártalmas anyagot nem tudtak kimutatni.

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-vel azt közölte: a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság az ügyben közveszélyokozás bűntette miatt, ismeretlen tettes ellen indított eljárást.

Az MTI információja szerint összesen több mint 70 diák került kórházba, három fiatal kivételével a többségük kedden haza is térhetett.