"Az orvosok azt mondták, a fiam csak megjátssza, hogy sántít - az igazság rémisztő volt"

Egy aggódó édesanya, aki 4 éves fiát vitte el a háziorvoshoz több tünet miatt, köztük furcsa járása miatt, azt a választ kapta, hogy a gyerek csak figyelmet akar, így megjátssza a beteget. Azonban mélyen tudta, hogy valami nincs rendben, és kiderült, hogy egy rendkívül ritka, 19. századi betegséggel küzd.

19. században elterjedt betegséget diagnosztizáltak egy kisfiúnál. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Viktoriánus korban elterjedt betegséggel diagnosztizálták a kisfiút

Megan West elmondása szerint fia, Elliot 2024 decemberében kezdett szokatlanul járni: a lábait túlságosan oldalra tette, a karjait széttárta, és furcsán mozgott közben. Azonban csak a következő év júniusában derült ki a tünetek valódi oka.

Az orvosok kezdetben Elliot panaszait vírusos fertőzéseknek tulajdonították, sőt azt is felvetették, hogy a kisfiú azért kezdett furcsán járni, mert féltékeny volt a figyelemre, amit a kistestvére kapott. Egy 2025 júniusában készült röntgenfelvétel azonban kimutatta, hogy a gyermek gerinc tuberkulózisban (TBC) szenved, egy bakteriális fertőzésben, amely a gerinc csontjait támadhatja meg.

Nem csoda, hogy az orvosok először nem gyanakodtak erre a betegségre, ugyanis leggyakrabban zsúfolt, rosszul szellőző viktoriánus kori nyomornegyedekkel hozzák összefüggésbe, és a fejlett országokban viszonylag ritka.

A Coventry-ből származó Megan szerint fia sokkal hamarabb megkaphatta volna a kezelést, ha az egészségügyi szakemberek nem söpörték volna félre az aggodalmait.

Rengetegszer vittem el a háziorvoshoz, de mindig azt mondták, vírusos fertőzésről van szó. Elvittem a fogyása miatt is, látszottak a csontjai, de azt mondták, valószínűleg csak olyan sovány, mint az apja, és mivel a súlya a határérték felett volt, nem jogosult dietetikusra

- emlékezett vissza az édesanya.

Akkor is elvittem, amikor észrevettem, hogy a lábai nem elég erősek. Az orvos azt mondta, neurológiailag rendben van, jó az izomereje, és valószínűleg csak figyelmet akar, mert van egy kishúga. A fiam azt mondogatta: "nem működnek a lábaim." Elmentünk a sürgősségire, ott készítettek röntgent, és így derült ki, hogy tuberkulózisa van.

A röntgen meszesedett nyirokcsomókat mutatott a tüdejében, ebből felismerték a TBC-t.