"Az orvosok azt mondták, a fiam csak megjátssza, hogy sántít - az igazság rémisztő volt"

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 19:30
Egy 4 éves kisfiú szokatlanul kezdett járni, így édesanyja aggodalmak közepette vitte orvoshoz. Eleinte azt hitték, csak játssza a beteget, de hamarosan fény derült a viktoriánus kori betegségre, ami a tünetek mögött ólálkodott.

Egy aggódó édesanya, aki 4 éves fiát vitte el a háziorvoshoz több tünet miatt, köztük furcsa járása miatt, azt a választ kapta, hogy a gyerek csak figyelmet akar, így megjátssza a beteget. Azonban mélyen tudta, hogy valami nincs rendben, és kiderült, hogy egy rendkívül ritka, 19. századi betegséggel küzd.

19. században elterjedt betegséget diagnosztizáltak egy kisfiúnál.
19. században elterjedt betegséget diagnosztizáltak egy kisfiúnál. (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

Viktoriánus korban elterjedt betegséggel diagnosztizálták a kisfiút

Megan West elmondása szerint fia, Elliot 2024 decemberében kezdett szokatlanul járni: a lábait túlságosan oldalra tette, a karjait széttárta, és furcsán mozgott közben. Azonban csak a következő év júniusában derült ki a tünetek valódi oka.

Az orvosok kezdetben Elliot panaszait vírusos fertőzéseknek tulajdonították, sőt azt is felvetették, hogy a kisfiú azért kezdett furcsán járni, mert féltékeny volt a figyelemre, amit a kistestvére kapott. Egy 2025 júniusában készült röntgenfelvétel azonban kimutatta, hogy a gyermek gerinc tuberkulózisban (TBC) szenved, egy bakteriális fertőzésben, amely a gerinc csontjait támadhatja meg.

Nem csoda, hogy az orvosok először nem gyanakodtak erre a betegségre, ugyanis leggyakrabban zsúfolt, rosszul szellőző viktoriánus kori nyomornegyedekkel hozzák összefüggésbe, és a fejlett országokban viszonylag ritka.

A Coventry-ből származó Megan szerint fia sokkal hamarabb megkaphatta volna a kezelést, ha az egészségügyi szakemberek nem söpörték volna félre az aggodalmait.

Rengetegszer vittem el a háziorvoshoz, de mindig azt mondták, vírusos fertőzésről van szó. Elvittem a fogyása miatt is, látszottak a csontjai, de azt mondták, valószínűleg csak olyan sovány, mint az apja, és mivel a súlya a határérték felett volt, nem jogosult dietetikusra

- emlékezett vissza az édesanya.

Akkor is elvittem, amikor észrevettem, hogy a lábai nem elég erősek. Az orvos azt mondta, neurológiailag rendben van, jó az izomereje, és valószínűleg csak figyelmet akar, mert van egy kishúga. A fiam azt mondogatta: "nem működnek a lábaim." Elmentünk a sürgősségire, ott készítettek röntgent, és így derült ki, hogy tuberkulózisa van.

A röntgen meszesedett nyirokcsomókat mutatott a tüdejében, ebből felismerték a TBC-t.

@meganwest23 Pause to read Elliott’s spinal tb story , it’s been a long month in hospital but Elliott’s been smiling his way through it all, we are so proud of him and so thankful for the doctors who are doing all they can to get Elliott back to himself #tuburculosis #spinaltb #recovery ♬ you are my sunshine - christina perri

Még hosszú az út a teljes felépülésig

A kis Elliot-nak műtétre, valamint erős antibiotikumos kezelésre volt szüksége a betegség kordában tartásához. Családja számára rendkívül megterhelő volt a folyamata, és a kisfiú még most is csak rövid távokat sétálhat, így sok dologból kimarad, amit kortársai csinálnak.

Az is lehet, hogy a következő hat hónapban újabb műtétre lesz szüksége, ha a gerincén lévő TBC-s csomó nem húzódik össze eléggé, ezt csak a következő CT-vizsgálat mutatja majd meg

- mondta Megan.

A történtek ellenére nem hibáztatja háziorvosát az édesanya, ugyanis a betegség manapság már rendívül ritka. Viszont az még mindig dühíti, hogy nem vették komolyan aggodalmait.

A legfontosabb, hogy Elliot most már jól gyógyul, és a megfelelő úton halad.

A saját tapasztalatai után az édesanya most más szülőket is arra biztat, hogy álljanak ki gyermekeik mellett, ha úgy érzik valami nincs rendben - írta a Mirror.

@meganwest23 Little super star smiled most the way through his diagnosis and recovery, tb has taken so much from him but hes finding himself again post surgery and loving life again 🩵#tuburculosis #recovery #spinaltb #childtb #spinalfusion ♬ original sound - 𝒶𝓂𝒶𝒾 🌀☀️

 

