Sarki hideg Magyarországon: mínusz 20 fokos fagy csap le az országra

Akik már kezdtek abban reménykedni, hogy vére megszabadulunk a hidegtől és a téltől, azoknak van egy rossz hírünk: még csak most jön a java!

Az elkövetkező napok időjárása nem játék, ugyanis mínusz 20 fokos sarki hideg csap le ránk. Ehhez foghatót évtizedek óta nem tapasztalhattunk Magyarországon. A Tények beszámolója szerint készültségben az ország, ha bajba jutott embert látnánk, ne habozzunk segíteni. Akár egy csésze forró tea is életet menthet!



