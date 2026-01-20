Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Sarki hideg Magyarországon: mínusz 20 fokos fagy csap le az országra

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 06:37
télhavazáshideg
Sarki hideg érkezik Magyarországra: akár mínusz 20 fok is lehet. Mutatjuk, mire kell felkészülni!
N.T.
A szerző cikkei

Akik már kezdtek abban reménykedni, hogy vére megszabadulunk a hidegtől és a téltől, azoknak van egy rossz hírünk: még csak most jön a java!

Az elkövetkező napok időjárása nem játék, ugyanis mínusz 20 fokos sarki hideg csap le ránk. Ehhez foghatót évtizedek óta nem tapasztalhattunk Magyarországon. A Tények beszámolója szerint készültségben az ország, ha bajba jutott embert látnánk, ne habozzunk segíteni. Akár egy csésze forró tea is életet menthet!


 

