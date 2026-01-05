Elképesztő szám: másfél millióan nézték a Demjén-film premierjét a TV2-n

2026. január 1-jén mutatta be a TV2 az elmúlt harminc év legnézettebb magyar mozifilmjét, a Demjén Ferenc dalaira épülő Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés romantikus vígjátékot. A rajongók már hetek óta várták, hogy kedvenc mozijuk végre a tévében is látható legyen, rajtuk kívül is sok százezren várták a premiert: a film a teljes lakosságban 1.468.431 nézővel letarolta a tévés piacot, ami 39.4%-os lineáris közönségaránnyal párosult. A szűkebb célcsoportban még nagyobb nézői részesedést ért el a Kuplung együttes srácainak feledhetetlen nyara: az éppen tévénéző 18-59 évesek 42.1%-a választotta a filmet, ami 738.690 fős nézőszámot jelent.
A Goda Kriszta és Kormos Anett forgatókönyvéből készült alkotás producere Kirády Attila így kommentálta az eredményeket:
Tévés kreatív szakemberként több mint húsz éves tapasztalattal a hátam mögött biztos voltam benne, hogy a tévében is szeretni fogják a filmet, de ezek a számok jócskán túlszárnyalták az elképzelésem. Fantasztikus év van mögöttünk, látni, hogy egy ötletből forgatókönyv, a forgatókönyvből film, a filmből pedig egy önálló, sikeres brand születik – ez minden producer álma
– nyilatkozta Kirády Attila.
Fischer Gábor, a TV2 Csoport Programstratégiai és Gyártási Igazgatója szintén hatalmas sikerként értékeli a kimagasló nézettségi eredményeket.
Ennél jobban nem is indulhatott volna az év! Elképesztő eredmény, amit a Hogyan tudnék élni nélküled? tévés premierje elért, 13 éve nem volt példa arra, hogy egy film ennyi embert ültessen a képernyők elé. Megtiszteltetés, hogy az elmúlt harminc év legnézettebb magyar mozijával köszönthettük 2026-ot, ezúton is szeretnék gratulálni az alkotóknak!
– tette hozzá Fischer Gábor.
A Hogyan tudnék élni nélküled? története itt nem ér véget, az alkotók a napokban jelentették be, hogy november 12-én érkezik a mozikba a várva várt folytatás, a Hogyan tudnék élni nélküled? 2.
