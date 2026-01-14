Törőcsik Franciska első fellépése! Így még sosem láthattad a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárját!

Törőcsik Franciska Magyarország egyik legfelkapottabb színésznője, sorra kapja a nagy szerepeket olyan művekben, mint a Hunyadi vagy a szintén sikeres Hogyan tudnék élni nélküled?

Törőcsik Franciska már kicsiként is gyönyörű volt

Fotó: Ladóczki Balázs

Törőcsik Franciska gyerekkori fotót mutatott

A nyomorultak című musicalben alakította a kis Cosette-et a színésznő, aki tehetségét már egészen korán megcsillogtatta. Törőcsik Franciska elragadóan festett jelmezében.

Mik kerülnek elő a fiók mélyéről… Első (nem iskolai) színpadi szerepemben láthattok itt, kis Cosette-ként A nyomorultak című musicalből. Remélem, előbb-utóbb megtalálom a videófelvételt is

- közölte Törőcsik Franciska, rajongói pedig már epedve várják a beígért videót a fellépéséről.

Kiskori fotója pillanatok alatt népszerű lett, követői a kommentszekcióban sorra dicsérték őt, és közölték vele, mennyire tehetséges. Valaki azt írta, hogy született művész.