Kirády Marcell berobbant a köztudatba a Hogyan tudnék élni nélküled után: „Egyáltalán nem rossz, sőt, élvezem”

A rendszerváltás óta példátlan sikert arat a Hogyan tudnék élni nélküled? című film, amely nemcsak a mozikban tarolt több mint egy éven át, de a televíziós premierje is rekordnézettséget hozott a TV2-n. A film igazi közönségkedvenccé vált, generációkat ültetett le a vászon, és később a képernyő elé, miközben új lendületet adott egy legendás életműnek is. A Demjén Ferenc-dalok ugyanis újra meghódították az országot. A film alkotói tisztelettel nyúltak az ikonikus slágerekhez, modern energiát, új hangzást adva nekik, miközben megőrizték az eredeti érzelmi erejüket. Ennek köszönhetően a dalok nemcsak a nosztalgiázó közönséget, hanem a legfiatalabb generációt is megszólították – és ebben a Csabit alakító Kirády Marcell szerint kulcsszerepe volt a filmnek.

Kirády Marcell, Ember Márk és Marics Peti triója igazi közönségkedvenc lett (Fotó: Szabolcs László)

„Nemrég pont arról beszélgettünk, hogy ezek a fantasztikus zenék valószínűleg már nem jutottak volna el a legfiatalabbakhoz, ha mi nem adjuk át őket így. Hiába örök érvényűek, a világ annyit változott, hogy szerintem sok fiatal már nem találkozott volna velük. A film egyik titka pont az, hogy egy kicsit újraformáltuk ezeket a dalokat, fiatalabb energiákat tettünk beléjük, és ettől ezek az elképesztően jó zenék még több emberhez eljutottak” – fogalmazott lapunknak a filmmel kapcsolatban Marcell.

Demjén Ferenc koncertjén vendégelőadóként léptek fel (Fotó: Bánkúti Sándor)

Országosan ismertté tette a Hogyan tudnék élni nélküled Kirády Marcellt

A film sikere azonban nemcsak zeneileg, hanem emberileg is mindent megváltoztatott a fiatal színész életében. Kirády Marcell, aki jövőre végez a Színművészeti Egyetemen, egyik napról a másikra lett országosan ismert.

„Teljesen új élmény számomra, hogy felismernek az utcán. Kicsit furcsa, de egyáltalán nem rossz, sőt, élvezem. Már rajongói csoportok is alakultak, ahol egymást buzdítják, hogy legyen még Kuplung-koncert, közönségtalálkozó, vidéki fellépések. Elindult egyfajta mozgalom” – mesélte.

A rajongók kívánsága november 6-án teljesül, ugyanis a filmbéli zenekar, azaz Ember Márk, Kirády Marcell és Marics Peti, valamint a film többi főszereplője önálló koncertet adnak a Papp László Budapest Sportarénában. Bár a közönség egyre többet szeretne látni a filmben megismert fiútrióból, Marcell szerint ez nem egy klasszikus zenekari történet.