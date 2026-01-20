Mutatjuk az új KRESZ tervezetét! Mit gondolsz?

Lázár János a legutóbbi Közlekedésinfón jelentette be, hogy január 20-án közzé teszik az új KRESZ tervezetét. Fontos, hogy ez még nem a végleges változat, most még bárki elmondhatja a véleményét a tervezettel kapcsolatban.
Az építésügyi és közlekedési miniszter az ígéretének megfelelően kedden a közösségi oldalán meg is jelentette a tervezetet. Lázár János ezt írta a bejegyzésében:
A hatályos KRESZ immár ötvenéves. Az elmúlt fél évszázadban nagyot változott a világ. Megnőtt az úthálózat, a városi közlekedés zsúfoltabbá és összetettebbé vált. Hatalmas technológiai fejlődés ment végbe a járműiparban, többszörösére emelkedett a járművek száma, és új közlekedési eszközök jelentek meg. De ötven év alatt sokat változtunk mi, közlekedők is. Az élet felgyorsult, többen és többet közlekedünk. Minden változott, ami a közlekedést érinti: az út, a jármű és az ember.
Az elmúlt másfél évben szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel együtt elkészítettünk egy alapjaitól új KRESZ-t. Hetven szervezet és 100 szakértő bevonásával, több száz szakértői egyeztetés keretében, több mint 1500 észrevételt, javaslatot dolgoztunk fel, így az új KRESZ minden korábbinál szélesebb körű szakmai összefogás eredménye.
Lázár János a posztjában felsorolta a legfőbb változásokat is:
A miniszter szerint a KRESZ közös ügy, mert mindenkit érint és mindenkire vonatkozik.
Ahogyan kilépünk a kertkapun, vagy a lépcsőház ajtaján, közlekedők vagyunk. Induljunk útnak akár gyalog, kerékpárral, autóval, vagy más járművel, a KRESZ határozza meg a tőlünk elvárt magatartást, és azt is, mi mire számíthatunk a többi közlekedőtől. A KRESZ az állampolgárok körében legismertebb és legtöbbször alkalmazott jogszabály. Alkossuk meg együtt! A szakértői munkát lezártuk, eljött az idő, hogy Ön is megismerje az új KRESZ tervezetét! Keresse fel a weboldalamat és véleményével, javaslataival járuljon hozzá az új közúti közlekedési szabályok kialakításához!
Az új KRESZ teljes szövege tehát Lázár János oldalán érhető el, ahol most még bárki elmondhatja véleményét, meglátásait.
50 éve vezették be a KRESZT!
Az új KRESZ bevezetése nagy jelentőségű volt. A merőben új szabályozás ellenére a régebben vezetői engedélyt szerzett járművezetőknek nem írtak elő vizsgakötelezettséget az új előírások ismeretéből, ugyanakkor lehetőség nyílt az önkéntes tanfolyamon és elméleti vizsgán való részvételre. Ezen kívül a közlekedési tájékoztató munka keretében színes kiadvány készült „Mi az új a KRESZ-ben” címmel, melyet 500 000 példányban terjesztettek a járművezetők részére.
Az eltelt évtizedekben a KRESZ összesen 37 kisebb-nagyobb módosításon esett át. Az egyik legnagyobb volumenű változások 1993. március 1-én léptek hatályba, amikor lakott területen belül 60 km/h-ról 50 km/h-ra, lakott területen kívüli egyéb úton pedig 100 km/h-ról 80 km/h-ra csökkentették a személygépkocsik megengedett legnagyobb sebességét. Ugyancsak ekkor írták elő a tompított fényszóró kötelező használatát lakott területen kívül a gépkocsik számára - először csak autóúton és főútvonalon, egy évvel később pedig valamennyi lakott területen kívüli úton.
