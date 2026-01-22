A fürdőszobában szülte meg, majd egy pelenkázóban hagyta koraszülött kisfiát Mária

Babasírást hallott egy zárt pelenkázóból egy gyermekkardiológus, majd belépve egy, a kihűlés és kiszáradás határán álló koraszülöttet talált. Később kiderült, hogy édesanyja kispesti otthonának fürdőszobájában hozta világra egyedül, majd egy pelenkázóban hagyta hátra.

Pelenkázóban hagyta hátra koraszülött gyermekét egy nő Fotó: Facebook/ Rendészeti Államtitkárság

Otthon szülte meg, majd magára hagyta koraszülött babáját a nő

Egy gyermekkardiológus mentette meg egy magára hagyott újszülött életét a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben. Dr. Vilmányi Csaba hétfő délelőtt figyelt fel a babsírásra egy pelenkázóból, majd azonnal a gyerekszív központba rohant a koraszülött csecsemővel. A gyermek ellátását itt megkezdték, miután a kihűlés és kiszáradás határán találtak rá.

A történtekről a hatóságokat is értesítették, majd a Budapesti Rendőr-főkapitányság térfigyelő kameráin pillantották meg az anyát, akit 24 órán belül megtaláltak, elláttak, végül kihallgattak. Vallomása során a 42 éves nő elárulta, hogy kispesti otthonának fürdőszobájában szülte meg a csecsemőt, majd rosszul lett, de később magához térve bebugyolálta újszülöttjét, majd másik két, 2, és 5 éves gyermekével, tömegközlekedéssel ment el a Heim Pál Gyermekkórházhoz.

Eredetileg inkubátorba akarta rakni az újszülöttet, de nem találta sehol sem, így átment a Gokvi-ba, ahol a babát a pelenkázóban hagyta magára. Amikor a nyomozók másnap érte mentek, élettársa akkor tudta meg a történteket: agyon akarta verni a nőt, de a nyomozók közbeléptek.

Mint kiderült, Máriának 10 gyermeke van, nyolc, jelenleg állami gondnokság alatt lévőt más férfiaktól, kettőt jelenlegi párjától szült. Állítása szerint soha sem védekezett, és most sem tudott arról, hogy várandós. Jelenleg gondatlanságból elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettével gyanúsítják.

A koraszülött kisfiú, aki csupán 870 grammal jött a világra, jelenleg lélegeztetőgépen van. Bár állapota stabil, életkilátásai jobbak lennének, ha időben kapott volna orvosi ellátást. Gondozóitól az András György nevet kapta - közölte a Rendészeti Államtitkárság.