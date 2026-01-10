A legnagyobb rémálom: összecserélték a babákat a kórházban

A konkrét eset nagyon bájos, ilyet még a limonádékban sem tudnak kitalálni. Két kislány életéről van szó, akiknek sorsa egy szicíliai kórház szülőszobájából indult, 1998 szilveszter estéjén, amikor megszülettek, mindössze néhány perc különbséggel.

15 perc különbséggel ugyanabban a kórteremben, ugyanazon az osztályon, ugyanazzal a rutinnal érkeztek világra a lányok, amelyről mindenki azt feltételezi, hogy biztos, ellenőrzött és tévedhetetlen. Nem volt az.

A kórházban ugyanis az történt, amire minden frissen szült anya titokban gondol, majd gyorsan el is hessegeti a gondolatot: a két újszülöttet összecserélték. Nem rosszindulatból, nem hanyagságból, hanem egy banális hiba miatt. A babák tévesen kerültek másik családba, a ruháik, amelyekbe a csecsemős nővérek felöltöztették őket ugyan egyik családnak sem volt ismerősek, de elfogadták a kórház magyarázatát, és mire bárki észbe kapott volna, már mindkét család hazament – a másik gyerekével. Lám, ilyen egyszerűen történik meg mégis az, amire senki sem számít soha.

Évek teltek el úgy, hogy senki nem sejtett semmit.

A két kislány, Caterina és Melissa, az összecserélt babák nőttek, fejlődtek, beszélni tanultak, hisztiztek, nevettek megkapták az első karácsonyi ajándékaikat. A szülők pedig ugyanúgy szerették őket, ahogy minden szülő szereti a saját gyerekét: feltétel nélkül, ösztönösen, minden idegszálukkal. A gyerekek pontosan úgy éltek, ahogy minden gyereknek kellene: szeretetben, biztonságban, csodálatos családokban. Csak éppen mindketten a másikéban.

A gyanú egészen hétköznapi módon merült fel. Az óvodában találkoztak újra és a két anyuka megismerte egymást a szüléskor kórházban töltött idő alapján. Az egyik édesanya észrevette, hogy az azóta másik családban nevelkedő kislány feltűnően hasonlít az ő másik két gyermekére. Nem kicsit emlékeztette, hanem zavarba ejtően. Az arc, a haj, a tekintet megdöbbentő hasonlóságot mutatott. Olyat, amit már nem lehetett elintézni annyival, hogy „van ilyen”.

A furcsa megérzésből beszélgetés lett. A beszélgetésből kérdések. A kérdésekből vizsgálatok. Végül DNS-teszt, ami igazolta a gyanút. 1998-ban bizony nem csak a babaruhákat keverte össze a kórházi személyzet, hanem a lányokat is.