Már nem volt idő beérni a kórházba: rendőri biztosítással vezettek le egy szülést Nyíregyháza határában

A mentők diszpécsere kért rendőri segítséget egy mentőautó biztosításához, amely egy kismamát szállított volna kórházba, a szülés azonban már útközben beindult, így kénytelenek voltak a 36-os főúton Nyíregyháza határában egy buszöbölben megállni, hogy a személyzet biztonságosan levezethesse a szülést.

Rendőri biztosítással vezettek le egy szülést / Fotó: Gé / MW

Nem mindennapi szülésről számoltak be a rendőrök

Kollégáink percek alatt a helyszínre értek és forgalomirányítással biztosították, hogy a mentőautóban zajló eseményt semmilyen külső körülmény ne zavarhassa meg a jelentős forgalmú főúton. A mentőautóban sikeresen lezajlott szülés után az anyukát és újszülött kisfiát kórházba szállították. Szívből gratulálunk az Anyukának és kisfiának!

- jelentették be a Police.hu oldalán.




