Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Gyöngyvér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Már nem volt idő beérni a kórházba: rendőri biztosítással vezettek le egy szülést Nyíregyháza határában

szülés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 16:35 / FRISSÍTÉS: 2026. január 08. 16:36
segítségmentő
Nem akármilyen körülmények közt vezették le a szülést.
Bors
A szerző cikkei

A mentők diszpécsere kért rendőri segítséget egy mentőautó biztosításához, amely egy kismamát szállított volna kórházba, a szülés azonban már útközben beindult, így kénytelenek voltak a 36-os főúton Nyíregyháza határában egy buszöbölben megállni, hogy a személyzet biztonságosan levezethesse a szülést.

eltűnt, rendőrség
Rendőri biztosítással vezettek le egy szülést  / Fotó: Gé / MW

Nem mindennapi szülésről számoltak be a rendőrök

Kollégáink percek alatt a helyszínre értek és forgalomirányítással biztosították, hogy a mentőautóban zajló eseményt semmilyen külső körülmény ne zavarhassa meg a jelentős forgalmú főúton. A mentőautóban sikeresen lezajlott szülés után az anyukát és újszülött kisfiát kórházba szállították. Szívből gratulálunk az Anyukának és kisfiának!        

- jelentették be a Police.hu oldalán.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu