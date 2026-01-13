Ónos esőHavazásTisza-AdóFidesz-kongresszusGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Veronika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egykor a hideg miatt változott meg gyökerestül a világ: ilyen volt a jégkorszak

lehülés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 15:25
havazásidőjáráshideg
A társadalmi konfliktusoktól a járványokig számos válság forrása volt a lehűlés. Így változtatta meg a világot a kis jégkorszak.

Sokan a mostani telet vélik az eddigiek egyik legrosszabbjának, ám Európa a XIV. és a XIX. század között egy szokatlanul hideg időszakot élt át. Ezt az időszakot nevezzük kis jégkorszaknak.

Ilyen volt a kis jégkorszak
Ilyen volt a kis jégkorszak Fotó: Sasin Paraksa /  Shutterstock 

Ilyen volt a kis jégkorszak Európában

A lehűlés hatására társadalmak roppantak meg, gazdaságok mentek tönkre, sőt a történelem menetét is csendben, de könyörtelenül alakította. 

A kis jégkorszak nem egyik napról a másikra köszöntött be: a XIV. század elején Európában egyre gyakoribbá váltak a hosszú, csapadékos telek és a rövid, hűvös nyarak.

Az Alpok gleccserei falvakat mostak el, a folyók pedig rendszeresen befagytak. Bár Charles Dickens regényeiben a fagyos telek olykor romantikus képet festenek, a valóság sok helyen terméskiesést és éhínséget hozott. 

A XIV. századi nagy éhínség, majd a járványok pusztítása szorosan összefüggött a kedvezőtlen éghajlati körülményekkel. Nem maga a hideg okozta közvetlenül a betegségeket, de megteremtette azok terjedésének feltételeit.

A társadalmi feszültségek is felerősödtek. A hideg időszakokat gyakran boszorkányüldözésekkel, vallási fanatizmussal és bűnbakkereséssel magyarázták. 

Az éhező parasztok vándorlása növelte a zsúfoltságot és a járványveszélyt, miközben a hadseregek elégedetlensége tovább fokozta a bizonytalanságot.

Ugyanakkor a lehűlés alkalmazkodásra is kényszerítette az embereket. Új mezőgazdasági módszerek és ellenállóbb növényfajták jelentek meg, egyes térségekben pedig a halászat és a kereskedelem szerepe felértékelődött.

A mai tudomány szerint a kialakulásában több tényező játszott szerepet: a naptevékenység csökkenése, vulkánkitörések, valamint az óceáni és légköri áramlások megváltozása együtt vezettek a tartós lehűléshez - írja a Köpönyeg.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu