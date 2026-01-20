Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Átveszi az uralmat a fagy, dermesztő idővel folytatódik a hét

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 06:00
ködhideg
Ködös napok elé nézünk, de nem ez a legrosszabb. Mutatjuk, milyen lesz az időjárás.

A hét közepén is komoly hidegre és változékony látási viszonyokra kell számítani. Bár helyenként megmutatkozhat a nap, az időjárás összességében zord arcát mutatja, különösen a reggeli órákban, amikor a fagy uralja az ország nagy részét.

Időjárás: jön a köd
Köddel támad az időjárás.
Fotó: Köpönyeg.hu

Nem lesz nagy változás az időjárásban

Kedden, január 20-án főként az ország középső területein maradhat tartósabb a köd és a rétegfelhőzet, míg máshol napsütéses időszakok is előfordulhatnak. A borúsabb tájakon hószállingózás és zúzmara kialakulása sem kizárt. A reggel rendkívül hideg lesz, egyes fagyzugos területeken akár -20 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. Napközben sem enyhül jelentősen az idő: a levegő többnyire fagypont körül vagy az alatt marad. 

Szerdán, január 21-én az ország nyugati felén inkább borongós, ködös időjárás valószínű, míg keleten nagyobb esély mutatkozik a napsütésre. A hideg azonban továbbra is kitart: egész nap fagyos marad a levegő, a reggeli órákban jellemzően -8 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad, így a hidegérzetet elsősorban a tartós fagy és a párás, ködös levegő fokozza. 

Összességében a hét közepén téli időjárásra kell felkészülni: kemény reggeli fagyokra, helyenként rossz látási viszonyokra és csak kevés enyhülést hozó napsütésre, derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.

 

 

