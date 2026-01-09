Időjárás: dermesztő hideg és havas-ködös napok elé nézünk

Az időjárás január második hétvégéjén komoly kihívások elé állítja az országot. A hideg mellett csapadék és kedvezőtlen látási viszonyok is nehezíthetik a mindennapokat.

Az időjárás egyre hidegebb.

Fotó: Köpönyeg.hu

Az időjárás mínusz fokokat tartogat

Pénteken nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és több helyen számítani kell havazásra. Az ország délnyugati térségeiben nem kizárt a fagyott eső és az ónos eső sem, ami csúszós utakat és járdákat eredményezhet. A hideg rendkívüli lesz: az Alföldön akár -20 fok közelébe is süllyedhet a hőmérséklet a reggeli órákban. Napközben sem várható jelentős enyhülés, délután -10 és 0 fok közötti értékek lehetnek jellemzők. A szél többfelé élénk marad, ami tovább fokozza a hidegérzetet.

Szombaton erősen felhős, borult időre van kilátás, sokfelé köddel. Több térségben zúzmara képződhet, és időnként gyenge havazás, hószállingózás is előfordulhat. A reggeli órákban általában -10 fok körüli értékeket mérhetünk, míg délután -2 fok körül alakulhat a hőmérséklet. A párás, ködös levegő miatt a látástávolság jelentősen csökkenhet, ezért az autósoknak fokozott óvatosság javasolt, derül ki a Köpönyeg részletes előrejelzéséből.