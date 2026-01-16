Milliárdos volt a tét: mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait

Január 15-én, a 3. játékhét csütörtöki hatoslottó-sorsolásán újabb esély volt arra, hogy valaki milliárdossá váljon.

Tavaly ősz óta már heti két alkalommal is lehet nyerni a hatoslottón! Fotó: Markovics Gábor

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

9 (kilenc)

20 (húsz)

21 (huszonegy)

24 (huszonnégy)

27 (huszonhét)

30 (harminc)

A csütörtöki sorsoláson a hatoslottón telitalálatos szelvény nem volt. Az ötöslottó legutóbbi, múlt heti nyerőszámait ide kattintva lehet megnézni.