Milliárdos volt a tét: mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait

Január 15-én, a 3. játékhét csütörtöki hatoslottó-sorsolásán újabb esély volt arra, hogy valaki milliárdossá váljon.
9 (kilenc)
20 (húsz)
21 (huszonegy)
24 (huszonnégy)
27 (huszonhét)
30 (harminc)
A csütörtöki sorsoláson a hatoslottón telitalálatos szelvény nem volt. Az ötöslottó legutóbbi, múlt heti nyerőszámait ide kattintva lehet megnézni.
