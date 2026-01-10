Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Ezekkel a számokkal lehetett bő 3 milliárdot nyerni az ötöslottón

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 19:36
Vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk az ötöslottó e heti nyerőszámait!

Ugyan a múlt héten a Jokert elvitték, de az ötöslottó főnyereménye jó ideje halmozódik: már hárommilliárd forint feletti összegért lehetett ikszelni.

Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait

Ezek az ötöslottó nyerőszámai

2026. január 10-én, a 2. játékhéten az ötöslottó-sorsoláson a következő nyerőszámokat húzták ki:

6 (hat)

13 (tizenhárom)

51 (ötvenegy)

56 (ötvenhat)

59 (ötvenkilenc)

Joker: 818533

A Jokeren nem volt telitalálat, a jövő héten 66 millió forintért lehet játszani. Az ötöslottón sem találta el senki mind az öt számot, így a következő héten már 3 milliárd 434 millió forintért lehet ikszelni.

 

