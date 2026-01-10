Ezekkel a számokkal lehetett bő 3 milliárdot nyerni az ötöslottón

Ugyan a múlt héten a Jokert elvitték, de az ötöslottó főnyereménye jó ideje halmozódik: már hárommilliárd forint feletti összegért lehetett ikszelni.
2026. január 10-én, a 2. játékhéten az ötöslottó-sorsoláson a következő nyerőszámokat húzták ki:
6 (hat)
13 (tizenhárom)
51 (ötvenegy)
56 (ötvenhat)
59 (ötvenkilenc)
Joker: 818533
A Jokeren nem volt telitalálat, a jövő héten 66 millió forintért lehet játszani. Az ötöslottón sem találta el senki mind az öt számot, így a következő héten már 3 milliárd 434 millió forintért lehet ikszelni.
