Szórakozni indult a 15 éves fiú, majd nyom nélkül eltűnt

A pécsi egyenruhások a lakosság segítségét kérik egy eltűnt 15 éves fiú ügyében. A rendőrségnek egy nő jelezte az eltűnését, akinek az elmondása szerint szórakozni ment el a fiatal, de haza már nem ment.

Egy eltűnt fiú keresésében kér segítséget a rendőrség. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Egy eltűnt 15 éves fiút keres a rendőrség

A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 02010-157/28/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Sz. Zoltán Kevin ügyében.

A rendőrségnél egy nő tett bejelentést, miszerint a 15 éves fia január 9-én az engedélyével indult el szórakozni, de azóta nem ment haza, és életjelet sem adott magáról. Jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen, és a felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

Zoltán Kevin körülbelül 165 centiméter magas, sportos testalkatú, haja rövid, barna, szeme pedig kék. Mikor utoljára látták szürke nadrágot, sötét, terepmintás kabátot, szürke, kapucnis felsőt és fekete bakancsot viselt. Volt nála egy nagyméretű zöld táska a boksz felszerelésével, amelyen fényvisszaverő csíkok vannak. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a körözést.

A rendőrség kéri, hogy, aki a képen látható fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.