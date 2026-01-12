Kutyájával együtt tűnt el napokra az erdőben egy 4 éves kisfiú, már nem tudták megmenteni - Ez okozta a halálát

Kiderült, mi okozhatta az eltűnt floridai kisfiú halálát. Kutyája őrizte a 4 éves Johnathan Boley-t, akit az alabamai erdőben találták meg holtan – közölte a NYPost. A kisfiú szilveszterkor tűnt el apja otthonából.

A végsőkig kitartott mellette, kutyája őrizte a tragikus módon elhunyt gyermeket

Kutyája őrizte az eltűnt kisfiút - a végsőkig mellette maradt

A floridai kisfiú szilveszterkor tűnt el apja otthonából.

Napokig keresték, azonban később tragikus hír érkezett: megtalálták a holttestét, kutyája mellett az alabamai erdőben. Körülbelül két mérföldre attól a helytől, ahonnan eltűnt.

, azonban később tragikus hír érkezett: , kutyája mellett az alabamai erdőben. Körülbelül attól a helytől, ahonnan eltűnt. Most kiderült, mi okozta a kisfiú halálát.

Apját letartóztatták, miután otthonában robbanószerkezeteket és metamfetamint is találtak.

A kisfiúra Jasperben talált rá önkéntesek egy csoportja, teste egy része vízben volt. Ezért eleinte azt gondolták, a halál oka fulladás lehet. A fiú édesapja, Jameson egy órával később jelentette a kisfiú eltűnését, miután hűséges kutyájával átsétált a telekhatáron. A kétnapos keresést követően a gyermeket az erdőben találták meg kutyájukkal, Buckkal, aki életben volt, és mindvégig mellette maradt.

Az előzetes boncolási jelentés szerint a kisfiú kihűlés következtében halt meg.

A 4 éves Johnathan Boley tragikus halála összhangban áll a kihűléssel, és a fulladást nem gyanítják

– mondta Joey Vick, Walker megye halottkémje.

Majd hozzátette, hogy az édes, szőke hajú kisfiú levette a cipőjét, mielőtt a holttestét január 2-án felfedezték. A hatóságok a hét elején közölték, hogy nem találtak sérülésre vagy bántalmazásra utaló jeleket – jelentette a WBRC.

A gyermek Floridában élt az édesanyjával és az ünnepekre látogatta meg az édesapját. Utoljára szilveszter napján látták, nem sokkal dél előtt, amint az udvaron játszott az idősebb testvérével és keverék labrador kutyájukkal, Buckkal.

Bár a fiú halálának körülményei továbbra is rejtélyesek, a 40 éves Jamesont letartóztatták, miután a rendőrök legalább nyolc robbanószerkezetet találtak az otthonában. A sokkoló felfedezés miatt a hatóságok kénytelenek voltak leállítani a környéken zajló földi keresést.

A házban metamfetamint is találtak.

Emiatt robbanószerkezet jogellenes előállításával, valamint kétrendbeli gyermek veszélyeztetésével vádolták meg.