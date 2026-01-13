Napok óta keresték, már csak a holttestét találták meg az eltűnt egyetemistának

Megtalálták annak az egyetemistának a holttestét, akit utoljára egy szórakozóhely környékén láttak.

Eltűnt egyetemistának holttestére bukkantak

Fotó: zignal_88 / Shutterstock

A 20 éves Connor Calleja a Lincoln Egyetem hallgatója volt, vasárnap veszett nyoma. Connort legutóbb egy biztonsági kamera rögzítette a Lincoln University híd közelében, amint vasárnap hajnalban sétált. Ezt követően egy szórakozóhelyről visszautasították, majd a fiatalember eltűnt.

A Lincolnshire-i rendőrség bejelentette, hogy a Brayford Pool evezős vízterület közelében találták meg a holttestet.

Bár a hivatalos azonosítás még nem történt meg, úgy véljük, hogy a 20 éves Connor holttestéről van szó

- mondta a rendőrség szóvivője.

A rendőrség tájékoztatása szerint a családot értesítették a történtekről, őket jelenleg rendőrök támogatják. Az elsődleges nyomozások alapján nem merült fel gyanús körülmény, ezért arra kérik a lakosságot, hogy tartsák tiszteletben a család magánéletét.

A Lincoln Egyetem és a diákszövetség közölte: támogatást nyújtanak mindazoknak a hallgatóknak, akiket Connor eltűnése és halála érintett - írja a Mirror.