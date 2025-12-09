Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ennyiért lehet idén vonattal eljutni a népszerű külföldi karácsonyi vásárokba

karácsonyi vásár
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 12:30
adventi vásárMÁV
Idén is közlekednek a MÁV-csoport azon járatai, amikkel kényelmesen elérhetők Budapestről a szomszédos országok adventi programjai. Mutatjuk, mennyibe kerül egy vonatjegy például a bécsi karácsonyi vásárba!
Bors
A szerző cikkei

Az adventi időszakban rengeteg magyar utazik a környező országokba, hogy megnézzék az ottani karácsonyi vásárokat. Jó hír, hogy ezt idén meg lehet tenni akár vonattal is, például a MÁV Advent EuroCity járataival. Érdemes tudni erről a lehetőségről!

karácsonyi vásár, adventi forgatag
Sokan látogatnak el advent idején valamelyik karácsonyi vásárba. A külföldiek idén is elérhetők vonattal! Fotó: Batta Gergő

Számos népszerű külföldi karácsonyi vásár elérhető vonattal

A MÁV menetrend szerinti járataival simán eljuthatunk többek között a bécsi, a müncheni, a salzburgi, a prágai, a pozsonyi vagy a kassai karácsonyi vásárokba Budapestről. A legnépszerűbb úti célhoz (Bécs) az Advent EuroCity-re érdemes jegyet váltani, a railjet vonatokkal a müncheni, a salzburgi és a linzi vásár érhető el, a Hungária EuroCityvel a prágai és a pozsonyi, míg a Hernád InterCitykkel a kassai vásár is elérhető.

Mennyibe kerül idén egy vonatjegy a bécsi adventi vásárba?

Bécs kényelmesen, kicsivel több mint 2 és fél óra alatt elérhető Budapestről, ahová óránként indulnak railjetek és a MÁV-csoport EuroCity vonatai is, szombatonként pedig ismét közlekedik Budapest és Bécs között az Advent EuroCity, amelynek étkezőkocsijában az Utasellátó ünnepi ételkínálattal készül. A jegyárak bécsi úti cél esetén a következőképp alakulnak idén:

  • felnőtt jegy-13 euró (kb. 5 ezer forint, Start Európa jegy),
  • a 6 év alatti gyermekek ingyen utazhatnak,
  • a 6 és 14 év közötti gyermekek 5 euróért (kb. 1930 forint) válthatnak gyerekjegyet egy felnőttjegy mellé.﻿

Arra viszont nem árt figyelni, hogy a jegyárak naponként és járatonként változnak, ezért ajánlott minél előbb megváltani azokat, és érdemes a hétköznapi utazásokat választani, mert jellemzően kevesebben veszik igénybe azokat, mint a hétvégi csúcsidőszak járatait, éppen ezért alacsonyabb árakon is elérhetők a jegyek.

Hogy alakulnak a többi népszerű úti cél jegyárai idén?

Úti cél/Jegytípus

START Europa jegy

(nem visszaváltható)

START Europa Plus

(az utazás napja előtt visszaváltható)

Ennyiért lehet idén eljutni a Müncheni vásárba

34 €-tól

94 €-tól

Ennyiért lehet elvonatozni a Salzburgi vásárba

29 €-tól

79 €-tól

Ennyibe kerül a vonatjegy Prágába

26 €-tól

33 €-tól

Pozsonyba ennyiért lehet kiutazni

12 €-tól

15 €-tól

A kassai karácsonyi vásár ennyiért érhető el idén vonattal

18 €-tól

21 €-tól

Mit érdemes még tudni az Advent EuroCity járatról?

  • Csak szombatonként közlekedik.
  • A vonat 8:01-kor indul a Keleti pályaudvarról, vissza pedig 18:04-kor a bécsi főpályaudvarról.
  • Jegyek normál díjszabás szerint érhetők el, és ajánlott minél hamarabb megvásárolni őket a kedvező árakért.
  • Az EuroCity járatokon az Utasellátó étkezőkocsijai különleges ünnepi menüvel várják az utazókat: például halászlével és tejszínhabos, szegfűszeges szilvalevessel, karácsonyi hidegtállal, belga gofrival és töltött káposztával.
  • A Téli italkínálatban forralt bor és forró rumos tea is szerepel.
  • Jegyeket a MÁV applikációban, a jegy.mav.hu-n, valamint a nemzetközi személypénztáraknál lehet vásárolni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
