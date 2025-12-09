Ennyiért lehet idén vonattal eljutni a népszerű külföldi karácsonyi vásárokba

Az adventi időszakban rengeteg magyar utazik a környező országokba, hogy megnézzék az ottani karácsonyi vásárokat. Jó hír, hogy ezt idén meg lehet tenni akár vonattal is, például a MÁV Advent EuroCity járataival. Érdemes tudni erről a lehetőségről!
A MÁV menetrend szerinti járataival simán eljuthatunk többek között a bécsi, a müncheni, a salzburgi, a prágai, a pozsonyi vagy a kassai karácsonyi vásárokba Budapestről. A legnépszerűbb úti célhoz (Bécs) az Advent EuroCity-re érdemes jegyet váltani, a railjet vonatokkal a müncheni, a salzburgi és a linzi vásár érhető el, a Hungária EuroCityvel a prágai és a pozsonyi, míg a Hernád InterCitykkel a kassai vásár is elérhető.
Bécs kényelmesen, kicsivel több mint 2 és fél óra alatt elérhető Budapestről, ahová óránként indulnak railjetek és a MÁV-csoport EuroCity vonatai is, szombatonként pedig ismét közlekedik Budapest és Bécs között az Advent EuroCity, amelynek étkezőkocsijában az Utasellátó ünnepi ételkínálattal készül. A jegyárak bécsi úti cél esetén a következőképp alakulnak idén:
Arra viszont nem árt figyelni, hogy a jegyárak naponként és járatonként változnak, ezért ajánlott minél előbb megváltani azokat, és érdemes a hétköznapi utazásokat választani, mert jellemzően kevesebben veszik igénybe azokat, mint a hétvégi csúcsidőszak járatait, éppen ezért alacsonyabb árakon is elérhetők a jegyek.
Úti cél/Jegytípus
START Europa jegy
(nem visszaváltható)
START Europa Plus
(az utazás napja előtt visszaváltható)
Ennyiért lehet idén eljutni a Müncheni vásárba
34 €-tól
94 €-tól
Ennyiért lehet elvonatozni a Salzburgi vásárba
29 €-tól
79 €-tól
Ennyibe kerül a vonatjegy Prágába
26 €-tól
33 €-tól
Pozsonyba ennyiért lehet kiutazni
12 €-tól
15 €-tól
A kassai karácsonyi vásár ennyiért érhető el idén vonattal
18 €-tól
21 €-tól
Mit érdemes még tudni az Advent EuroCity járatról?
