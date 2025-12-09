Ennyiért lehet idén vonattal eljutni a népszerű külföldi karácsonyi vásárokba

Az adventi időszakban rengeteg magyar utazik a környező országokba, hogy megnézzék az ottani karácsonyi vásárokat. Jó hír, hogy ezt idén meg lehet tenni akár vonattal is, például a MÁV Advent EuroCity járataival. Érdemes tudni erről a lehetőségről!

Sokan látogatnak el advent idején valamelyik karácsonyi vásárba. A külföldiek idén is elérhetők vonattal! Fotó: Batta Gergő

Számos népszerű külföldi karácsonyi vásár elérhető vonattal

A MÁV menetrend szerinti járataival simán eljuthatunk többek között a bécsi, a müncheni, a salzburgi, a prágai, a pozsonyi vagy a kassai karácsonyi vásárokba Budapestről. A legnépszerűbb úti célhoz (Bécs) az Advent EuroCity-re érdemes jegyet váltani, a railjet vonatokkal a müncheni, a salzburgi és a linzi vásár érhető el, a Hungária EuroCityvel a prágai és a pozsonyi, míg a Hernád InterCitykkel a kassai vásár is elérhető.

Mennyibe kerül idén egy vonatjegy a bécsi adventi vásárba?

Bécs kényelmesen, kicsivel több mint 2 és fél óra alatt elérhető Budapestről, ahová óránként indulnak railjetek és a MÁV-csoport EuroCity vonatai is, szombatonként pedig ismét közlekedik Budapest és Bécs között az Advent EuroCity, amelynek étkezőkocsijában az Utasellátó ünnepi ételkínálattal készül. A jegyárak bécsi úti cél esetén a következőképp alakulnak idén:

felnőtt jegy-13 euró (kb. 5 ezer forint, Start Európa jegy),

a 6 év alatti gyermekek ingyen utazhatnak,

a 6 és 14 év közötti gyermekek 5 euróért (kb. 1930 forint) válthatnak gyerekjegyet egy felnőttjegy mellé.﻿

Arra viszont nem árt figyelni, hogy a jegyárak naponként és járatonként változnak, ezért ajánlott minél előbb megváltani azokat, és érdemes a hétköznapi utazásokat választani, mert jellemzően kevesebben veszik igénybe azokat, mint a hétvégi csúcsidőszak járatait, éppen ezért alacsonyabb árakon is elérhetők a jegyek.

Hogy alakulnak a többi népszerű úti cél jegyárai idén?

Úti cél/Jegytípus START Europa jegy (nem visszaváltható) START Europa Plus (az utazás napja előtt visszaváltható) Ennyiért lehet idén eljutni a Müncheni vásárba 34 €-tól 94 €-tól Ennyiért lehet elvonatozni a Salzburgi vásárba 29 €-tól 79 €-tól Ennyibe kerül a vonatjegy Prágába 26 €-tól 33 €-tól Pozsonyba ennyiért lehet kiutazni 12 €-tól 15 €-tól A kassai karácsonyi vásár ennyiért érhető el idén vonattal 18 €-tól 21 €-tól