Vidéki csodák: a legszebb adventi vásárok Magyarországon – képgaléria

A vidéki adventi vásárokban még nem a tömeg számít, hanem az, hogy felismernek a forralt boros pultnál.

A szegedi adventi vásár a Dóm téren. Fotó: Karnok Csaba

A legszebb adventi vásárok kis hazánkban

A főtéren fahéj-, forralt bor és sültkolbászszag keveredik, a templomtoronyból halk harangszó szűrődik le, a gyerekek pedig a kézműves bódék között cipelik a frissen kapott mézeskalácsukat. Ezeken a vásárokon még ismerik a bejgli sütőt, a forralt borosot és tudni kidíszítette a teret. Galériánkban olyan hazai települések adventi vásárait gyűjtöttük össze, ahol az ünnep inkább közösségi ügy, mint turistalátványosság.