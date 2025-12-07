Vidéki csodák: a legszebb adventi vásárok Magyarországon – képgaléria

A vidéki adventi vásárokban még nem a tömeg számít, hanem az, hogy felismernek a forralt boros pultnál.
A főtéren fahéj-, forralt bor és sültkolbászszag keveredik, a templomtoronyból halk harangszó szűrődik le, a gyerekek pedig a kézműves bódék között cipelik a frissen kapott mézeskalácsukat. Ezeken a vásárokon még ismerik a bejgli sütőt, a forralt borosot és tudni kidíszítette a teret. Galériánkban olyan hazai települések adventi vásárait gyűjtöttük össze, ahol az ünnep inkább közösségi ügy, mint turistalátványosság.
