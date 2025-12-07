Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ambrus névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Vidéki csodák: a legszebb adventi vásárok Magyarországon – képgaléria

advent
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 18:35
Adventi kavalkádadventi fesztivál
Ahol a forralt boros az ismerősöd. A legszebb vidéki adventi vásárok a fővároson kívül. Ezeket érdemes felkeresni.

A vidéki adventi vásárokban még nem a tömeg számít, hanem az, hogy felismernek a forralt boros pultnál. 

A szegedi adventi vásár a Dóm téren.
A szegedi adventi vásár a Dóm téren. Fotó: Karnok Csaba

A legszebb adventi vásárok kis hazánkban

A főtéren fahéj-, forralt bor és sültkolbászszag keveredik, a templomtoronyból halk harangszó szűrődik le, a gyerekek pedig a kézműves bódék között cipelik a frissen kapott mézeskalácsukat. Ezeken a vásárokon még ismerik a bejgli sütőt, a forralt borosot és tudni kidíszítette a teret. Galériánkban olyan hazai települések adventi vásárait gyűjtöttük össze, ahol az ünnep inkább közösségi ügy, mint turistalátványosság.

20251128 Szeged Karácsonyi vásár megnyitó a Dóm téren. Fotó: Karnok Csaba KC Délmagyarország (DM)
Debrecen, 2025. november 30. Ünnepi díszkivilágítás Debrecen belvárosában advent első vasárnapján, 2025. november 30-án. MTI/Czeglédi Zsolt
20251128 Debrecen Advent Megnyitotta kapuit az adventi vásár a Kossuth téren. Fotó: Batta Gergő BG Hajdú Bihari Napló HBN
Debrecen, 2023. december 12. Adventi fényvillamos közlekedik Debrecenben 2023. december 12-én. MTI/Czeglédi Zsolt
20251129 Eszék Eszéken adventi vásár Fotó: Löffler Péter lp Dunántúli Napló
20251130 Hatvan Advent I. vasárnapja Hatvanban Fotó: Albert Péter AP Heves Megyei Hírlap
20251127 Szolnok Advent Megnyílt az Adventi falu a Kossuth-téren. Fotó: Mészáros János MJ Új Néplap UN
20251128 Eger Advent Felkapcsolták Eger karácsonyi fényeit kora este a Dobó téren, ahol már jókora tömeg várta az Eger Advent kezdetét. Fotó: Huszár Márk HM Heves Megyei Hírlap HMH
20251128 Eger Advent Felkapcsolták Eger karácsonyi fényeit kora este a Dobó téren, ahol már jókora tömeg várta az Eger Advent kezdetét. Fotó: Huszár Márk HM Heves Megyei Hírlap HMH
Pécs, 2023. december 9. Adventi díszkivilágítás a pécsi Széchenyi téren 2023. december 9-én. MTI/Ruprech Judit
20251128 Győr Megnyílt az adventi vásár a Széchenyi téren Fotó: Csapó Balázs CSB Kisalföld
Galéria: Ilyen szép az advent vidéken – karácsonyi vásárok a fővároson túl
1/14
A szegedi adventi vásár a Dóm téren.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.