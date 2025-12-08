Eta néninél idén sem gyúlnak ki a karácsonyi fények: „Ha élne a lányom, ő megcsinálná”

Eta néni karácsonyi házában 10-15 kuglófot sütöttek hétvégékre

A karácsonyi csodavilág és díszvilágítás olyannyira népszerű volt, hogy az ország minden pontjáról érkeztek látogatók Dabas karácsonyi házba. Volt, amikor az utca végéig állt a sor.

"Úgy indult az egész, hogy egy családi ünnepen észrevettük, hogy egy nagyobb társaság nézeget befelé az udvarra" – meséli Eta néni. "Odáig fajult a dolog, hogy advent első vasárnapjától vízkeresztig minden nap nyitva voltunk, délután 4-től este 9-ig. Aki akart, bejöhetett. Sokan, köztük idős asszonyok sírva mondták nekem, hogy ők ilyen szépet még soha életünkben nem láttak. Egy idő után kitaláltuk, hogy megkínáljuk a vendégeket. Zsíros kenyeret készítettünk lila hagymával, egy este alatt elosztogattunk a gyerekeknek 4-5 kiló cukorkát, a lányok 10-15 kuglófot sütöttek a hétvégékre. Bármilyen idő is volt, olyan nap nem volt, hogy ne jöttek volna látogatók. Rengeteg embert megismerhettünk. Óriási boldogság volt ez, hogy ilyen örömet szerezhettünk nekik."

Még a város polgármestere is azt mondta, hogy mi tettük fel Dabast a térképre

– folytatja Etelka. "Azt viszont tudni kell, hogy rengeteg munkával járt mindez. Már októberben el kellett kezdenünk a díszítést, hogy időre meglegyünk. A pince, a padlás tele van cuccokkal, körülbelül ötven hosszabbítót használtunk. A nyitva tartás hetei alatt pedig mindennap itt voltunk. Zárás után fogtuk a seprűket és nem csak az udvart, hanem az egész utcát végig takarítottuk, hogy a szomszédoknak ne legyen emiatt gondjuk."

Eta néni dabasi birtokán gyönyörű karácsonyi fények villantak fel azelőtt, hogy a lánya megbetegedett volna.

Fotó: Németh András Péter

Eta néni lánya, Andrea halála óta nem gyulladtak ki a fények

Idén lesz három éve, hogy utoljára gyúltak fel a fények Eta néni udvarán. Akkor Andi már beteg volt, bár még nem tudtak róla.

Hatalmas űrt hagyott maga után, amit talán majd az idő tud enyhíteni

– vallja be Eta néni. "Súlyos betegsége egy év alatt elvitte. Az ő elvesztése miatt többé már nem lesz úgy kivilágítva az udvar, mint régen. Ha ő élne, nem engedné, hogy ne csináljuk meg. De nélküle már nem lenne olyan, hiszen tényleg ő találta ki és szervezte le az egészet. Nekünk is hatalmas élmény volt az az időszak, hiányzanak azok az élmények, de túl sok munkát, energiát, időt igényelt az egész család részéről. Nekem már az egészségem is közbe szól, hiszen műtve volt mindkét térdem, nem tudok létrára mászni. Sokan felajánlották, hogy segítenének, de ehhez kell egy olyan központi tervező, szervező, mint amilyen a lányom volt. El kell fogadnunk, hogy most már más formákban folytatódik ez a történet. Dabas városának felajánlottuk, hogy kiállítsák a díszeink egy-egy részét, ami ingyenesen megtekinthető majd a Sári Zarándok és Kulturális Központban illetve a Halász-Móricz-kúriában. December 20-án pedig jön hozzánk egy kis civil csoport, kivilágított biciklikkel. Ez egy helyi kezdeményezés, „Most mi visszük Eta nénihez a fényeket” jeligére, így szeretnék viszonozni mindazt a kedvességet és szeretetet, amit korábban mi adtunk az embereknek. Itthon pedig, a tavalyi évhez hasonlóan, idén is csak egy szerény, minimális kivilágítással készülünk az udvaron" – vallotta meg a Fanny magazinnak Eta néni.

