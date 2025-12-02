Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Gőzerővel keresik a tinédzsert, aki nyom nélkül eltűnt Drakula kastélyának környékén

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 07:50
Családja tudta nélkül indult túrázni egy brit tinédzser Románia vidéki területén, majd egy aggasztó segélyhívás után eltűnt. A hatóságok már napok óta keresik a fiatalt, de eddigi erőfeszítéseik nem jártak sikerrel.

A mentőalakulatok igyekeznek megtalálni azt a brit tinédzsert, aki napokkal ezelőtt eltűnt Drakula kastélya közelében Romániában, miután segítséget hívott.

Az eltűnt tinédzsert már napok óta keresik a hatóságok
Az eltűnt tinédzsert már napok óta keresik a hatóságok (Képünk illusztráció)  Fotó: Pexels / Pexels

Családját sem értesítette az eltűnt tinédzser arról, hogy túrázni megy egyedül

A 18 éves George Smyth november 23-án túrázni indult Törcsvár, Drakula állítólagos otthona felé Románia vidéki részén. Miután elérte a Tiganesti-völgyet, egy sűrű erdőterületet, több mint 2000 méterrel a tengerszint felett, gyenge térerővel hívta fel a mentőket, és közölte, hogy kimerültségtől és hipotermiától szenved. Ezt követően keresőcsapatok indultak meg, majd pénteken országos riasztást adtak ki, és értesítették édesanyját, Jo-t.

Vasárnap anélkül hagyta el az Egyesült Királyságban lévő egyetemét, hogy szólt volna nekünk, hogy egyedül túrázni induljon. Telefonján utoljára egy távoli hegyvidéki területen volt térerő. Vasárnap este hívta fel a mentőket, és a csapatok néhány órán belül megtalálták a hátizsákját ugyanott, ahonnan segítséget kért... Azonnal Romániába repültem, és igyekszünk a lehető legjobban támogatni a keresőcsapatokat

- tette hozzá a kétségbeesett édesanya.

A hatóságok megosztottak egy fényképet Georgeról, hozzátéve, hogy a képen látható kabátban tűnt el. A napi keresési műveletek eddig nem jártak sikerrel, és a veszélyes időjárás és a heves havazás csak nehezíti a csapatok feladatát.

Brassópojánát és Törcsvárat, George tervezett kiinduló- és végpontjai, hosszú, erdős ösvények kötik össze, amelyek meredeken emelkednek a magashegyi szakaszokba, amelyek különösen veszélyessé válnak a lehűlések idején. A mentőalakulatok hangsúlyozták, hogy a vasárnap óta tartó folyamatos erőfeszítéseik és az összes rendelkezésre álló technológia bevetése ellenére sem találtak további nyomokat, amelyek elvezethetnék őket George hollétéhez - írta a Metro.

 

