Váratlan fordulatot vett az eltűnt férfi ügye: a nyomozók úgy gondolják saját családja végzett vele

Egy New York-i férfi eltűnésének ügyében nagy fordulat történt: a hatóság most úgy véli, hogy saját családja végzett vele.

Elméletek szerint saját családja végzett az eltűntnek hitt férfival Fotó: Zalai hírlap

A 69 éves Roger Pitt Sr. november 18-án tűnt el, és azóta keresi a Cairo és a Greene megye rendőrsége.

A történet szerint Roger a 1987-es Mercedes-Benz autójába pakolta értékeit, majd elhagyta a területet, ám a nyomozók szerint a családja többet tud az ügyről, mint amennyit beismernek.

Nyomozók szerint saját családja végzett az idős férfival

A Pitt úr családjának tagjai által tett kezdeti jelentések, nem voltak összhangban a nyomozók megállapításaival

- írták egy friss közleményben.

Most három embert tartóztatott le a rendőrség másodfokú gyilkosság, másodfokú összeesküvés, bizonyítékok meghamisítása és emberi holttest elrejtése vádjával.

A 46 éves Rodney Pitt, a 23 éves Drew White és a 43 éves Tania Pitt mind az eltűnt férfi családtagjai: Rodney az áldozat fia, Tania Rodney felesége, Drew pedig a férfi egyik unokájának barátja.

A Greene megyei sheriff, Peter Kusminsky szerint a motiváció feltehetően pénzügyi vita lehetett a családtagok között. A jelenlegi nyomozás alapján a bűncselekmény október 31-én történhetett.

Tania Pitt szabadlábra került, de a két férfi továbbra is rács mögött vár a sorsára - írja a Law&Crime.