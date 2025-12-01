Nyomtalanul eltűnt Melinda – kétségbeesetten keresik

A rendőrség körözést adott ki, miután eltűnt a 13 éves Sz. Vanessza Melinda. A tinédzserről augusztus 29. óta semmilyen információ nem áll rendelkezésre.

Eltűnt a 13 éves Sz. Vanessza Melinda

Fotó: ChatGPT

A Szolnoki Rendőrkapitányság a 16010-157/971/2025.kör. ügyszámon folytatja a kutatást. A tájékoztatás szerint a lány a szolnoki gondozási helyéről távozott az eltűnés napjának délutánján, ám azóta nem tért vissza, és holléte ismeretlen.

A rendőrök közölték: az eddig végrehajtott felkutatási intézkedések eredménytelenek voltak, ezért kérik a lakosság segítségét.

Az eltűnt Melinda ismertetőjegyei

Sz. Vanessza Melinda kb. 155 cm magas, kerek arcú, barna szemű, haja vállig érő, göndör és barna. Eltűnésekor kék melegítőnadrágot, piros pólót és fehér sportcipőt viselt. Képét ide kattintva lehet megtekinteni.

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a fényképen látható fiatalt, vagy bármilyen információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, jelentkezzen a Szolnoki Rendőrkapitányságon.

Bejelentést tenni lehet a 06-56-501-600 telefonszámon, a telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, valamint a 112 díjmentes segélyhívó számon is.