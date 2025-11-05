Otthon Start: a szakértők szerint ez kell ahhoz, hogy ne bukjuk el a foglalót!

Az Otthon Startos ingatlanvásárlás első lépése a megfelelő lakás megtalálását követően az eladókkal való szerződéskötés. Ilyenkor foglalót szokás fizetni, ami több millió forintos tétel is lehet és amit könnyen el lehet bukni. Ezekre kell figyelni, hogy ez ne így legyen!

A foglaló elvesztése komoly anyagi terhet jelenthet az Otthon Starttal lakást vásárlóknak. Szerencsére lehet tenni ez ellen! Fotó: jd8 / Shutterstock

Mi is az a foglaló és miben más mint az előleg?

Mindkettőt bele kell számolni a végső árba, vagyis ennek az összegével csökken majd a szerződés aláírásakor fizetett összeg. A különbség köztük az, hogy ha mégsem jön létre az adás-vétel, az egyik visszajár, a másik pedig nem. Az előleg az, ami minden esetben visszajár, így a mértéke sincs jogilag korlátozva. A felek döntik el, mekkora összegben egyeznek meg. A foglaló viszont egyfajta biztosíték, a mértéke pedig az ingatlan értékének 10%-a szokott lenni. Foglaló esetében, ha a vevő hibájából nincs üzlet, akkor a foglaló teljes összegétől elesik, ha az eladó hibájából történt a meghiúsulás, akkor a foglaló kétszeresét kell visszaadnia a vevőnek.

A foglaló és az Otthon Start hitel kapcsolata

A foglaló kifizetése után, már az adás-vételi szerződés birtokában kell felkeresni valamelyik bankot, és megigényelni például az Otthon Start hitelt. Ezt követi a bank értékbecslése, hogy eldöntsék, mennyi pénzt hajlandóak hitelezni nekünk az ingatlan megvásárlásához. Az értékbecslés alkalmával figyelembe veszik a

lakás műszaki állapotát,

a nyilvántartásban szereplő hivatalos információkat,

a lakhatóságot,

a biztosíthatóságot,

és az elhelyezkedést.

Ezek együttesen határozzák meg, hogy az adott ingatlanra mekkora hitelösszeg vehető fel. Ha az értékbecslés során derül fény valamilyen hiányosságra, akár a teljes foglalót is elveszíthetik a vevőjelöltek: a bank úgy dönt nem ad hitelt vagy nem annyit, amennyivel számoltunk, így el kell állnunk a vásárlástól.

Mi vezethet a foglaló elvesztéséhez?

Például ha egy vályogház gyenge állapotú vagy nem biztosítható kellő értéken, a bank nem ad hitelt.

A vidéki kisebb településeken gyakori, hogy téglaépítésű házak esetén is 25–30% önerőt kér a bank, mivel a piaci érték jelentősen eltér az eladási ártól.

A repedések, nedvesedés, elavult tetőszerkezet vagy hiányos közművesítés komoly értékcsökkentő tényező lehet, ami miatt megnő az önerő mértéke, így könnyen bukhatjuk a foglalót.

Sok esetben az ingatlan földhivatali nyilvántartása sincs rendben. Gyakran előfordul, hogy egy korábbi hozzáépítés, terasz, garázs vagy melléképület nincs feltüntetve a térképmásolaton. Ez is gyakori oka annak, hogy a bank nem vagy csak kevesebb hitelt ad a money.hu szerint .

. Az is előfordulhat, hogy a fúrt kútból származó víz nem felel meg a közegészségügyi előírásoknak, ezért a bank jó eséllyel elutasítja a támogatott hitelkérelmet.

Mit tehetünk, hogy megelőzzük a kellemetlen meglepetéseket és a foglaló elvesztését?

A legfontosabb, hogy már a megvásárolni kívánt ingatlan megtekintésekor vagy azt megelőzően kérjük le a tulajdoni lapot és a térképmásolatot, valamint vizsgáltassuk meg az ingatlan műszaki állapotát. Ha biztosra akarunk menni, előzetes értékbecslést is kérhetünk a választott banktól. Így még a foglaló kifizetése előtt kiderülhet, hogy a kiszemelt ingatlan alkalmas-e a támogatott hitelhez. Ez különösen fontos akkor, ha a Fix 3%-os Otthon Start hitelt és a CSOK Pluszt egyszerre szeretnénk felvenni. Vagyis minden iratot, minden műszaki és jogi részletet érdemes a foglaló átadása előtt leellenőrizni, mert csak így kerülhető el, hogy végül hitel nélkül maradjunk és adott esetben még a foglalót is elbukjuk.