„Az egyik ló megőrült, ledobott egy kislányt” – Dráma, ami Pintér Tibor színházában történt

Dér Heni és Veréb Tamás mellett Pintér Tibor Tenya volt Lékai-Kiss Ramóna vendége a Titkok Ramónával szilveszteri különkiadásának. A december 29-én debütáló évzáró adás szereplőit többek között az köti össze, hogy mindhárman a Sztárban Sztár All Stars idei évadának versenyzői voltak, Dér Heni ráadásul meg is nyerte a show-műsort.

Pintér Tibor, Dér Heni és Veréb Tamás voltak a Titkok Ramónával idei utolsó vendégei (Fotó: TV2)

De kanyarodjunk vissza Tenyára, aki idejekorán búcsúzott a versenytől, ám így sem unatkozott egy percig sem 2025-ben.

Pintér Tibor búcsúzik a 2025-ös évtől (Fotó: TV2)

Mint azt a Borsnak elárulta, a Nemzeti Lovas Színház idén új épületbe költözött, a nyeregbe termett színész és csapata éjt nappallá téve azon fáradozott, hogy igazán méltó körülmények várják a nézőket.

„Óriási mérföldkő az életünkben az új színház épületünk, most már tényleg méltó körülmények között várunk benneteket a Kincsem Parkba. Igazgatónk, Pintér Tibor megálmodta, mi pedig mentünk vele az úton és most beteljesült valamennyiünk álma. A Nemzeti Lovas Színház teljes stábja, a színészek, a táncosok, az akadémisták éjt nappallá téve fáradoztak azon, hogy elkészülhessen ez a szendvicspanel épület. Nem lehetünk elég hálásak azoknak, akik tényleg tengernyi időt szántak az új otthonunk megépítésére, csinosítására. Van még mit tennünk, vannak még álmaink, Pintér Tibor mutatja az utat, mi pedig követni fogjuk” – írták a Facebookon.

Pintér Tibor legstresszesebb napja: Káosz a színházban

Pintér Tibor a legstresszesebb napjáról vallott (Fotó: TV2)

Pintér Tibor is hatalmas mérföldkőnek tartja az új színházat, ám élete legstresszesebb napjának tartja, amikor először fogadtak nézőket a megújult helyszínen. Tenya elárulta, az előadás előtt még semmi nem állt készen, sőt, valódi káosz uralkodott, mondhatni minden elromlott, ami csak elromolhatott, így a csapatnak mentenie kellett a menthetőt.

„Volt egy nap, amikor tudtuk, hogy meg kell nyitnunk ezt az épületet és jönnek a nézők. Ahogy a filmekben szokott lenni, még négy csávó az alumínium állványon szerelte a függönyt. Hat órakor nyitottunk és öt óra huszonkét perckor a nézők már kint álltak, tolongtak az ajtó előtt. Én még munkaruhában deszkákat cipeltem, sőt, gondolkoztunk egy olyan opción, hogy a nézőket bevonjuk. Még a székről levettem egy utolsó szöget, hogy nehogy beleüljön a néző. Közben az egyik ló megőrült, ledobott egy kislányt. Egy gálaműsorral kedveskedtünk egyébként, amit egy hét alatt rendeztem meg. Ez egy őrült felelősség, ráadásul egy csomót kellett tompítanom, mert az egyik lámpa még nem működött megfelelően” – sorolta a nehézségeket Pintér Tenya, akinek tehát idén is kijutott a stresszből, ám a nézők elismerő tapsa minden feszültséget megér.