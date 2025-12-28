Buzsik Borka ki sem látszott a testőrök közül Liverpoolban - Video

Eltiltása miatt sem hagyta ki a Liverpool szombati meccsét Szoboszlai Dominik. A gárda középpályása a kispad mögül melegítőben nézte végig, ahogy társai 2-1-re legyűrik a Wolverhamptont. Mindeközben a VIP-páholyban ott volt felesége, Buzsik Borka a kislányukkal.

Buzsik Borka úgy sem hagyta ki a Liverpool meccsét, hogy férje nem játszott Fotó: Bors

Mivel Szoboszlai Dominik nem játszhatott, ő nem a csapatbusszal érkezett meg a stadionba. Privát jött a családjával, mégpedig testőrökkel körülvéve. Egy TikTok-ra feltöltött videón látni Szoboszlai érkezését a szurkolók között, riadtan néz hátha, ahol felesége és gyermeke van. A testőrök között alig lehet észrevenni Buzsik Borkát, aki baseballsapkában, szemüvegben közelít a stadionhoz.

Buzsik Borka szülei is Angliában karácsonyoztak

Buzsik Borka egyik rajongói oldala a lány szüleiről osztott meg fotót, a büszke nagyszülők boldogan tartják kezükben nyáron született unokájukat a karácsonyfa előtt. Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka számára kiemelt az idei ünnep, mivel azt először tölthetik férjként és feleségként, ráadásul a kislányukkal.