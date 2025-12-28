KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Kamilla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Buzsik Borka ki sem látszott a testőrök közül Liverpoolban - Video

buzsik borka
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 13:45
liverpoolszoboszlai dominik
Az eltiltott labdarúgót felesége és kisbabája kísérte ki az Anfieldre. Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka érkezését levideózták.

Eltiltása miatt sem hagyta ki a Liverpool szombati meccsét Szoboszlai Dominik. A gárda középpályása a kispad mögül melegítőben nézte végig, ahogy társai 2-1-re legyűrik a Wolverhamptont. Mindeközben a VIP-páholyban ott volt felesége, Buzsik Borka a kislányukkal.

Buzsik Borka úgy sem hagyta ki a Liverpool meccsét, hogy férje nem játszott
Buzsik Borka úgy sem hagyta ki a Liverpool meccsét, hogy férje nem játszott Fotó: Bors

Mivel Szoboszlai Dominik nem játszhatott, ő nem a csapatbusszal érkezett meg a stadionba. Privát jött a családjával, mégpedig testőrökkel körülvéve. Egy TikTok-ra feltöltött videón látni Szoboszlai érkezését a szurkolók között, riadtan néz hátha, ahol felesége és gyermeke van. A testőrök között alig lehet észrevenni Buzsik Borkát, aki baseballsapkában, szemüvegben közelít a stadionhoz.

@block104_kopitefocus Dominik Szoboszlai was suspended today for Liverpool at home to Wolves… but we still managed to capture him arrive at Anfield. Aura! 🌟 #DominikSzoboszlai #Szoboszlai #Liverpool #Anfield #FYP ♬ original sound - Danny Macvarish

Buzsik Borka szülei is Angliában karácsonyoztak

Buzsik Borka egyik rajongói oldala a lány szüleiről osztott meg fotót, a büszke nagyszülők boldogan tartják kezükben nyáron született unokájukat a karácsonyfa előtt. Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka számára kiemelt az idei ünnep, mivel azt először tölthetik férjként és feleségként, ráadásul a kislányukkal.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu