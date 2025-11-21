Kiderült, hogyan lehet testvér adóstárs az Otthon Startnál–mutatjuk!

A hamarosan véglegessé váló törvénytervezetből kiderül, hogyan is lehet adóstárs valaki testvére Otthon Start igénylésekor és az is, hogyan vásárolható meg családtagtól tulajdonrész a kedvezményes hitel segítségével. Íme a részletek!

Hamarosan testvér is lehet adóstárs Otthon Start hitel igénylésénél, bizonyos feltételekkel. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Eddig csak szülő vagy házastárs lehetett adóstárs

A bankok eddigi tapasztalatai szerint az igénylők körében a legtöbbször az okoz gondot az Otthon Start hitellel kapcsolatban, hogy nem rendelkeznek megfelelő jövedelemmel a felvenni kívánt hitelösszeghez. A maximális, 50 milliós kölcsönösszeghez (25 éves futamidő esetén) például minimum 475.000 forintos nettó fizetésre van szükség, ha valaki egyedül venné fel a hitelt. Aki nem keres ennyit, vagy már van más hitele is, annak lehetősége van bevonni egy adóstársat. Ez eddig csak valamelyik szülő vagy házastárs lehetett, hamarosan viszont már testvér is lehet.

Így lehet testvér is adóstárs Otthon Start igénylésekor

Akiknek nincs házastársuk vagy vele együtt sem keresnek eleget, illetve a szülőjük sem tud társigénylőként becsatlakozni az igénylésbe, mert például túl alacsony ehhez a nyugdíja, az bevonhatja majd valamelyik testvérét is adóstársként. Ehhez az kell, hogy a testvérnek legyen kellő nagyságú jövedelme és feleljen meg a következő szabályoknak:

büntetlen előéletűnek kell lennie,

nem lehet 5000 forintot meghaladó köztartozása,

ezeket igazolni is tudni kell majd.

Fontos tudni, hogy a tervezet szövege alapján a testvér nem szerezhet majd tulajdonrészt az Otthon Start hitelből vásárolt ingatlanban és társigénylőként -a szülőhöz hasonlóan- nem kell teljesítenie az első lakásszerzésre és a TB jogviszonyra (2 év) vonatkozó elvárásokat sem-írja a Bank360.hu. Azt sem árt tudni, hogy az adóstársként bevont testvér külön már nem fogja tudni felvenni a kedvezményes hitelt!

Mikortól lehet adóstárs a testvér is?

A tervezet szövege alapján a végleges rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Ez azt jelenti, hogy ha nem érkezik olyan észrevétel október 29-ig, ami miatt változtatna a törvényalkotó a szabályokon, akár már november elején érvényesek lehetnek az új szabályok.