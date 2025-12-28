Emilio és Tina videójánál idén már nem lesz meghatóbb

Olyan, de olyan jó lenne, ha mi magyarok képesek lennénk meglátni a jót és nem keresni a rosszat ott, ahol az egyszerűen nincs jelen. Ez a gondolat suhant át a fejemben, miközben olvasgattam a szó szerint ezernyi kommentet Emilio és Tina videója alatt. (Elnézést a személyes kitekintésért!) No, de szerencsére azért többségben vannak a gratuláló hozzászólások, így ezt a kérdéskört most el is engedhetjük, csak mint lábjegyzet tartottam fontosnak megjegyezni. Térjünk is vissza az újságírói objektivitáshoz, váltsunk át az egyébként durván megható TikTok-videóra.

Emilio és Tina karácsonyi akciója felrobbantotta az internetet (Fotó: Bors)

Emilio és Tina már régóta tervezték az akciót

Történt ugyanis, hogy Emilio és Tina – sokunkhoz hasonlóan – beleszerettek azokba a rövid, de annál érzelmesebb videókba, melyeken különböző influenszerek kifizetik a sorban előttük álló, többnyire idős, vagy elesett emberek vásárlásainak ellenértékét. El is határozták, hogy az idei ünnepi időszakban követik a jó példát és hosszas szervezés árán sikerült is leforgatniuk a saját kis összeállításukat, melyben több családnak is hatalmas meglepetést okoztak. A Bors felkereste a házaspárt, akik nagy örömmel meséltek a sikeres akciójukról. „Nagyon régóta terveztük már, hogy kipróbáljuk azt a trendet, amit a külföldi, sikeres Tiktokkerek már több helyen meghonosítottak.”

Hogy miért? Pont azért, mert hatottak ránk és erős érzelmeket váltottak ki belőlünk.

„Idén aztán elérkezettnek láttuk az időt, hiszen jól álltak a csillagok. Először is itthon karácsonyoztunk, amire már régen nem volt példa, másodszor pedig Isten kegyelméből nagyon jó évet zártunk és éreztük, hogy szeretnénk egy kicsit visszaadni abból a sok jóból, amit kaptunk. Felkerestük az egyik kereskedelmi multit és engedélyt kértünk a forgatásra. Kijelöltek két kasszát, ahol a kollégákat beavatták és végül belevágtunk” – kezdte lapunknak Emilio felesége, Jelinek Tina, majd átadta a telefont a népszerű zenész-énekesnek, aki reagált néhány, a fentebb már említett negatív kommentre.

Emilio reagált a negatív kommentelők gondolataira (Fotó: TikTok)

„Csak szerettünk volna válogatás nélkül örömet okozni...”

„Nem állítom, hogy meglepődtem, hiszen pontosan tudom, hogy idehaza egyre inkább kiveszőben van az együtt- és jóérzés az emberek egy részéből. Így nem is megyek bele részletesen abba, hogy miket is kaptunk, csak egy észrevételt tennék. Olvastam, hogy néhányan nem értettek egyet a választásainkkal, mert volt, akinek szép és esetleg egy picit drágább kabátja volt azok közül, akiknek suttyomban kiegyenlítettük a számláját. A helyzet az, hogy szabott időnk volt az akcióra, ezért nem vártunk kifejezetten olyan embereket, akikről sütött, hogy rászorulók. Egyrészt nem volt célunk, hogy bárkit az anyagi helyzete, vagy a külsőségek okán pellengérre állítsunk, másrészt egyszerűen csak szerettünk volna válogatás nélkül örömet okozni azoknak, akik éppen akkor és éppen ott vásároltak.”

Leginkább arra figyeltünk, hogy ne egy tejet, vagy kenyeret fizessünk ki, így azt lestük, hogy kinél, kiknél kerül fel sok és akár nagy értékű termék a kasszaszalagra.

„Hiszen azt gondoltuk, hogy egy család számára az lehet igazi segítség, ha a karácsony előtti nagy bevásárlásukat egyenlítjük ki” – mondta Emilio, aki hozzátette, csodálatos pillanatoknak lehettek tanúi a kasszánál. „Megindító volt látni, ahogy a meglett, nagydarab férfi és a felesége elsírták magukat, ahogyan az is szép pillanat volt, amikor a pénzüket számolgató fiatal pár döbbent rá, hogy egy fillért sem kell kivenniük a tárcájukból. Nagyon őszinte pillanatoknak lehettünk tanúi, és azt reméljük, hogy jó példával szolgáltunk azoknak, akik hozzánk hasonlóan szerencsések és megtehetik, hogy időnként önzetlenül segítsenek másoknak, bárkinek” – fogalmazott az énekes, aki bevallotta, az elmúlt 24 órában többször is megnézte az említett videót és többször meg is könnyezte a látottakat.



