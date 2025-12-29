Kulcsár Edina eddig bírta a gyerekekkel: Azonnal bébiszittert keres

Kulcsár Edina lehet bárki számára szimpatikus, vagy épp ellenszenves, az viszont vitathatatlan, hogy négygyermekes anyukaként olykor extrém szituációkban is teljesítenie kell, vagyis átlagon felül kell bírnia a gyűrődést.

Kulcsár Edina olykor 6 gyermeket nevel (Fotó: archív/hot! magazin)

Sőt, mivel az egykori szépségkirálynő férjének, G.w.M-nek előző élettársi kapcsolatából már született két gyermeke, összesen 6 gyerkőctől hangos a mozaikcsalád. Kulcsár Edina karácsonykor arról is beszámolt, hogy idén mind a 6 gyerek náluk töltötte az ünnepeket, ő pedig 39 fokos lázzal igyekezett helyt állni, ráadásul a házukat is most újították fel, és épphogy végeztek a munkálatokkal.

G.w.M felesége tehát joggal érezheti, hogy elég volt, egész egyszerűen szüksége van a szakszerű segítségre.

Kulcsár Edina bébiszittert keres: Jó sok az elvárás a leendő alkalmazott felé

Kulcsár Edina és G.w.M bébiszitter után kutatnak

(Fotó: Bánkúti Sándor)

Edina tehát még a 2025-ös év végén közzétett egy szép kis álláshirdetést, amiben bébiszittert keres a gyerekek mellé. Pontba szedte elvárásait, valamint arra is kitért, hogy milyen jellemmel és személyiségjegyekkel illene rendelkeznie annak a szakembernek, aki végül Kulcsár Edina gyerekei mellett fog dolgozni.

„Olyan személyt keresek, aki rugalmas, rendben van testileg-lelkileg, maximálisan pozitív, simulékony és aki tud a mi kicsit sem egyszerű életünkhöz alkalmazkodni. És hatalmas előny, ha a közelünkben lakik. Szerintem ez közös érdek” – ecsetelte óhajait Kulcsár Edina.

Az elvárások tengerében halászva olyan pontokat találunk még, minthogy „képes lekötni a gyereket képernyő nélkül is”, „szeret kézműveskedni”, „határozott, mégis szeretettel nevel”, „amit megbeszélünk, az úgy is történik” és még sorolhatnánk, de lássuk inkább a komplett álláshirdetést.

Kulcsár Edina így képzeli el a csodálatos bébiszittert (Fotó: Instagram)

A lehetőséget látva csak egy dolgot hiányoltak sokan, különösen a Reddit felhasználói. Mégpedig azt, hogy Kulcsár Edina és G.w.M mit tud felajánlani annak, aki hozzájuk jelentkezik bébiszitternek, miért jár jól, aki megpályázza ezt az egyszerűnek nem mondható pozíciót.