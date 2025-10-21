Visszatér a hőség? A következő napokban egyre melegebb lesz

Váratlan fordulatot vesz az időjárás a héten. Mivel sem köd, sem pedig felhők nem igazán lesznek az égen, így napról-napra egyre melegebbre fog fordulni a nappali átlaghőmérséklet. Ennek a fázósok minden bizonyára örülni fognak, de a frontérzékenyeket próbára teheti. Mindenesetre azt is tudják már a meteorológusok, hogy milyen időjárás várható majd nemzeti ünnepünkön.

Picit melegebbre fordul az időjárás /

Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

A következők szerint fordul melegebbre az időjárás

Kedd: Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és délnyugat felől szórványosan alakul ki eső, záporeső. Továbbra is élénk lesz a délkeleti szél. 8 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet - ÉK-en lesz a hűvösebb.

Szerda: Marad a borongós idő szórványosan újabb záporesőkkel. 16-17 fok körül alakulhat a maximum. A délkeleti szél élénk lehet.

Csütörtök, október 23-a: A ködfoltok feloszlása után erősen felhős időre van kilátás, délutántól főleg északon fordul elő eső, zápor. A délnyugati szél sokfelé megerősödik. 17 és 22 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Péntek: Közepesen, vagy erősen felhős idő valószínű erős, néhol viharos délnyugati széllel. 18-23 fok is lehet délután - írja a Köpönyeg.