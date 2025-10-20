Fordul az időjárás: Esővel zárul a jó idő és ez még nem minden

Az októberi enyhe napok lassan a végéhez közelednek – a hét eleje még barátságosan indul, de keddtől újra előkerülhet az esernyő, ilyen lesz az időjárás.
A hétfő még viszonylag nyugodt, hűvös, de napos idővel indul: a hajnali órákban mindössze 2°C körül alakul a hőmérséklet, ezért érdemes melegebben öltözni, különösen, ha korán indulunk útnak. Napközben viszont 15°C körüli maximumra számíthatunk, így kellemes, igazi őszi időre készülhetünk. A szél mérsékelt (17 km/h) marad, és a legtöbb helyen sok napsütés várható – ideális nap lehet egy hosszabb sétára vagy szabadtéri programra.
Kedden azonban már változékonyabbra fordul az idő. A reggel 9°C körül indul, és a nappali csúcshőmérséklet 13°C környékén tetőzik, de a felhők fokozatosan benépesítik az eget. A Köpönyeg szerint esőre is számítani kell, kisebb-nagyobb záporok tarkíthatják a napot, különösen a délutáni órákban. A szél továbbra is gyenge marad, de a nedves levegő miatt hűvösebbnek érezhetjük majd az időt.
Összességében a hétfő még a „vénasszonyok nyara” utolsó leheleteit idézi, míg a kedd már az esős, borongós október hangulatát hozza magával. Ha szabadtéri programot tervezünk, jobb azt hétfőre időzíteni – keddre pedig inkább a forró teát és a puha pulóverrel kell készülnünk.
