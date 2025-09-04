Jó hír a fogyasztók számára: Derűlátóbban tekintenek a jövőbe Magyarországon a háztartások

Az előző hónaphoz képest az üzleti szektor és a fogyasztók is kedvezőbb kilátásokról számoltak be augusztusban, a gazdálkodási környezet enyhén kiszámíthatóbbá vált - közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. az MTI-vel. A várakozások összefoglaló mutatója, a GKI konjunktúra indexe bő 2 ponttal emelkedett, mínusz 17,0 pontra a júliusi mínusz 19,2 pontról.
Az üzleti bizalmi index - a júliusi 2 pontos süllyedés után - augusztusban 2 ponttal mínusz 12,8 pontra emelkedett. A GKI - az EU támogatásával végzett - felmérése alapján az ágazati bizalmi indexek kisebb-nagyobb mértékben emelkedtek júliushoz képest, továbbra is az építőipar a legkevésbé bizakodó, a legkedvezőbbnek pedig az üzleti szolgáltatások ítélte meg a kilátásokat.
Megállt a foglalkoztatási indikátor romlása is, a következő 3 hónapban a vállalkozások 7 százaléka készül létszámbővítésére, 12 százalék pedig létszámcsökkentésre. Bizakodás ezen a téren leginkább az iparra és a szolgáltatásokra jellemző - írták.
A közlemény szerint a gazdálkodási környezet kiszámíthatósága 5 havi csúcsra jutott. A kiszámíthatóság hiányától a legjobban az iparvállalatok, legkevésbé az üzleti szolgáltatók szenvednek. Az árindikátor nem változott lényegesen, a következő három hónapban a cégek 17 százaléka szeretne árat emelni, csökkentésre 7 százalék készül. A fogyasztók számára jó hír, hogy a kereskedelemben az áremelési szándék 15 havi mélypontra esett
- tették hozzá.
A GKI fogyasztói bizalmi index augusztusban bő 2 ponttal mínusz 28,8 pontra emelkedett, ezzel 4 havi csúcsra jutott. Minden eleme javult, a lakosság a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait enyhén javulónak értékelte. Kedvezőbbnek ítélték meg az ország egy éves kilátásait is, mint júliusban, javult a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is. Az inflációs várakozás enyhén emelkedett, a munkanélküliségtől való félelem csökkent - derül ki az adatokból.
A konjunktúraindex alakulását bemutató augusztusi felmérés a GKI honlapján tekinthető meg.
