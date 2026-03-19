Lezárás Budapesten: világháborús bombát találtak a XI. kerületben, a földből bukkant elő

A tájékoztatás szerint szerda reggel érkezett a bejelentés a rendőrségtől a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy feltehetően világháborús robbanószerkezetet találtak a XI. kerületi Infopark mellett, építkezési munkák során. A feltételezett robbanótest egy nagy méretű földhalomból került felszínre az építkezési területen.
A tűzszerészművelet idejére a rendőrség csütörtökön 14 órától mintegy 200 méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet.
A lezárás érinti a Magyar Tudósok körútjának mintegy 250 méteres szakaszát, illetve az Infopark sétány mintegy 100 méteres szakaszát, valamint kiürítik az ELTE Lágymányosi Campus - Déli tömb nyugati részét; a BME I épületét, továbbá az MBH Bank épületét és a Lufthansa Systems Hungária épületét.
