Orbán Viktor Zelenszkij ukrán elnöknek üzent: Adják ide az olajunkat!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor most Brüsszelben van az EU-csúcson – innen fogalmazott meg egy könnyen értelmezhető, egyszerű üzenetet, amit egyenesen az ukrán elnöknek, Zelenszkijnek címzett a közösségi oldalán.

Orbán Viktor

Zelenszkij úr! Adják ide az olajunkat! Ha nincs olaj, nincs pénz.

– írta Orbán Viktor, aki egy videót is mellékelt az üzenethez.