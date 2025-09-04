Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Üzemanyagár-emelés Magyarországon: így mindenki inkább külföldön fog tankolni!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 09:35
Ez az intézkedés súlyos ellátásbiztonsági kockázatokat és áremelkedést hozna. A Tisza üzemanyagára a gazdaság mellett a családoknak is komoly nehézséget okozna.

Ezerforintos literenkénti árak jöhetnek a benzinkutakon, ha megszűnik az orosz olajszállítás. Az üzemanyagár-emelés Magyarországon akár egy komplett nyaralás árát is elviheti, és felmerül, hogy egyáltalán ki tankolna még itthon. A témában a Gazdálkodj okosan Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjában is fontos észrevételek jelentek meg.

A Tisza üzemanyagára a gazdaság mellett a családoknak is komoly nehézséget okozna. Fotó: Takács József / Észak Magyarország

A Századvég szerdán közzétett elemzése arról szól, mekkora lenne az üzemanyagár-emelés Magyarországon, ha teljesülne az Európai Bizottság orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzése – írja a Világgazdaság. – Ez azért is aktuális, mert a 2026-os hazai választásokra készülő Tisza Párt a brüsszeli cselekvési tervhez igazodó intézkedéseket ígér. Magyar Péter augusztus 20-án bemutatott programjában jelezte, hogy csatlakozna az uniós Ukrajna-politika egyik fő törekvéséhez és megszüntetné Magyarország orosz energiavásárlásait.

A Századvég szerint ez az intézkedés valójában súlyos ellátásbiztonsági kockázatokat és áremelkedést hozna. Egy korábbi vizsgálat rámutatott, hogy az orosz gáz kiesése három és félszeresére növelné a magyar családok rezsiszámláit, évente több mint félmillió forint többletet okozva egy átlagos háztartásnak. 

Az Oroszországból érkező olajszállítmányok tilalma pedig azt jelentené, hogy a benzinért literenként 1026, a gázolajért 1051 forintot kellene fizetni. Ez nemcsak a családok költségeit növelné, hanem a szállítási díjakon keresztül az egész gazdaságra inflációs nyomást gyakorolna.

A DPK Facebook-csoportjában Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának igazgatója vetette fel a kérdést, melyre sok válasz érkezett. Egy fuvarozással és logisztikával foglalkozó tag kifejtette: a Tisza-benzinár a gazdaság mellett a családoknak is komoly nehézséget okozna. Példaként hozta, hogy egy olyan család, ahol a gyerekeket autóval viszik iskolába és a szülők is autóval járnak dolgozni, akár havi 40–60 ezer forinttal többet költene benzinre. Ez éves szinten egy teljes családi nyaralás árát jelentené.

A Magyar Ásványolaj Szövetség statisztikája szerint 2025 első félévében 750 millió liter benzint és 1,15 milliárd liter dízelt vásároltak a magyarok, összesen közel 1,9 milliárd litert. A Holtankoljak.hu adatai alapján június végén a 95-ös benzin átlagára 594, a gázolajé 597 forint volt, év elején még 650 forint körül, később pedig 580-hoz közel. Az egyszerűség kedvéért 600 forintos átlagárral számolva a fél év alatt mintegy 1150 milliárd forintot költöttek üzemanyagra, havonta 190 milliárdot.

A KSH szerint 2024-ben 5,2 millió jármű volt Magyarországon, ebből 4,3 millió személyautó. A teljes járműállományra vetítve havonta 35–40 ezer forint volt az átlagos tankolási költség. Ha az üzemanyag ára 600 forintról 1000 forint fölé emelkedne, a havi kiadás 55–65 ezer forintra nőne, ami 20–25 ezer forinttal több, éves szinten pedig 300 ezer forint többletet jelentene. Ez egy egyhetes nyaralás ára, és ha egy család két-három autót is fenntart, a pluszköltség havonta 40–60 ezer forint is lehet.

Felmerül ugyanakkor, hogy 1000 forintos ár mellett mennyien tankolnának egyáltalán Magyarországon. Jelenleg a 2,5 eurós literenkénti ár példátlanul magasnak számít, ehhez legközelebb Izland van a 2 euró feletti szinttel. A régióban inkább 1,4–1,6 euró jellemző. Ha a magyar árak ennél jóval magasabbak lennének, sokan inkább külföldön tankolnának, különösen a határ menti településeken.

 

