Határvidéki településen észlelték a fertőző betegséget

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 21:25
Egy Fülekhez közeli településen sárgaságos megbetegedést regisztráltak.

Újabb vírusos hepatitisz-A járványgócot regisztráltak Fülektől nem messze. Egy gyermeknél diagnosztizálták a fertőző betegséget.

Fertőző betegséget észleltek Fülektől nem messze Fotó:  Pexels.com

Fertőző betegség terjed a határmentén

Összesen kilenc új megbetegedést jelentettek a Losonci járásból. Jelenleg hat aktív járványgócot regisztrálnak: Bénán, Síden, Ragyolcon és Sávoly településen, valamint Füleken. 

A most diagnosztizált eset összefüggésben van a Füleken és a Losonci járás településein regisztrált esetekkel

- közölték a járványügyi szakemberek.

Nyár eleje óta emelkedik a sárgaságos esetek száma a régióban. Az első megbetegedések Füleken és környékén fordultak elő, a betegséget valószínűleg külföldről hurcolták be a régióba. 

A Regionális Közegészségügyi Hivatal járványügyi vizsgálatot, orvosi felügyeletet rendelt el, valamint védőoltást azok számára, akik szoros kontaktusban vannak a beteggel, továbbá fertőtlenítést és takarítást a fertőzés gócpontjaiban - írja a Paraméter.

A hepatitisz-A egy fertőző betegség, ami vírusos májgyulladást okoz. A vírus a leggyakrabban közvetlen érintkezéssel terjed. A betegség kezdetben influenzaszerű tünetekkel és gyomor-bélrendszeri panaszokkal jelentkezik: hasi és ízületi fájdalom, általános rosszullét, láz, valamint sötét vizelet kíséri. Néhány nap elteltével a legtöbb fertőzöttnél kialakul a sárgaság.

 

 

 

