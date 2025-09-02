Határvidéki településen észlelték a fertőző betegséget

Újabb vírusos hepatitisz-A járványgócot regisztráltak Fülektől nem messze. Egy gyermeknél diagnosztizálták a fertőző betegséget.
Összesen kilenc új megbetegedést jelentettek a Losonci járásból. Jelenleg hat aktív járványgócot regisztrálnak: Bénán, Síden, Ragyolcon és Sávoly településen, valamint Füleken.
A most diagnosztizált eset összefüggésben van a Füleken és a Losonci járás településein regisztrált esetekkel
- közölték a járványügyi szakemberek.
Nyár eleje óta emelkedik a sárgaságos esetek száma a régióban. Az első megbetegedések Füleken és környékén fordultak elő, a betegséget valószínűleg külföldről hurcolták be a régióba.
A Regionális Közegészségügyi Hivatal járványügyi vizsgálatot, orvosi felügyeletet rendelt el, valamint védőoltást azok számára, akik szoros kontaktusban vannak a beteggel, továbbá fertőtlenítést és takarítást a fertőzés gócpontjaiban - írja a Paraméter.
A hepatitisz-A egy fertőző betegség, ami vírusos májgyulladást okoz. A vírus a leggyakrabban közvetlen érintkezéssel terjed. A betegség kezdetben influenzaszerű tünetekkel és gyomor-bélrendszeri panaszokkal jelentkezik: hasi és ízületi fájdalom, általános rosszullét, láz, valamint sötét vizelet kíséri. Néhány nap elteltével a legtöbb fertőzöttnél kialakul a sárgaság.
