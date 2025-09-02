Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
"Úgy éreztem, a halállal nézek farkasszemet" - szokatlan tünet jelezte előre egy nő súlyos betegségét

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 19:30
Egy átlagos nassolás olyan tünetet hozott felszínre egy nő számára, amely végül az életét mentette meg. Eleinte csak enyhe allergiára gyanakodott, de a valóság annál sokkal súlyosabb volt.

Amikor az orvosok közölték Hazel Smyth-szel, hogy negyedik stádiumú rákja van, úgy érezte, mintha a halállal kellene szembe néznie, és azon gondolkodott, hogy megtervezze-e a saját temetését.

A szokatlan tünet még időben jelezte a nő számára a halálos betegséget.
A szokatlan tünet még időben jelezte a nő számára a halálos betegséget. 

Azonban a 45 éves nő szerint egy zacskó garnélás koktél ízű chips és annak csípős íze segített felfedezni a halálos betegségét.

Hazel észrevette, hogy a nyelve jobb oldalán szúró érzés jelentkezik, akárhányszor fűszeres ételeket evett, először enyhe allergiára gondolt, mivel a fájdalom általában 10 perc után abbahagyott. Amikor azonban már akkor is kellemetlen érzést tapasztalt, amikor egyszerű ételeket, például csokoládét vagy paradicsomot, evett, felkereste háziorvosát a panasszal.

Két biopszia után elváltozott sejteket mutattak ki, majd 2024 augusztusában a nyelvrák első stádiumát diagnosztizálták nála.

Csak ettem egy garnélás koktél chipset, és úgy éreztem, mintha a nyelvem jobb oldala szúrna. Ránéztem a nyelvemre, de nem láttam semmit, sem pirosságot, sem elváltozást. Aztán egy ideig nem is jelentkezett. Pár hónappal később csirkecurryt ettem egy kínai étteremből, és a nyelvem annyira égett, hogy hideg vizet kellett innom... Amikor újra próbáltam enni, ugyanaz történt. Mindig a nyelvem jobb oldala fájt. Forró, szúró fájdalom volt, mintha lángolna a szám, és körülbelül tíz percig tartott

- emlékezett vissza a belfasti nő.

Azt gondoltam, talán csak nem ehetek ilyen ételeket többé. Talán intoleranciám van. Ha nem ettem fűszereset, minden rendben volt. Semmi más tünetem nem volt.

A következő hónapban Hazel műtéten esett át, amely során eltávolítottak egy részt a nyelvéből. Az orvosok azonban felfedezték, hogy a rák átterjedt a nyirokcsomóiba, ami azt jelentette, hogy túlélési esélyei csökkentek, 50 százalékra.

Mivel ekkor már negyedik stádiumúnak minősítették a betegséget, Hazel egy hétórás műtéten esett át, amely során két daganatot távolítottak el a nyirokcsomóiból.

Nem értettem, hiszen olyan korán elkapták a rákot. Aztán közölték velem, hogy csak 50 százalék esélyem van túlélni öt évet. Azt hittem, meghalok. Úgy éreztem, a halállal játszok farkasszemet. Azt gondoltam, vajon meg kell-e terveznem a saját temetésem?

- mesélte a nő.

Szerencsére 2024 novemberében közölték vele, hogy rákmentes. A történtek ellenére úgy gondolja, talán nem élte volna túl, ha a fűszeres ételek nem jeleznek naki előre - írta a The Sun.

 

