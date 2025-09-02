Csak a torka fájt: végül amputálták a kezeit és a lábait is a fiatal nőnek

A sportos orvostanhallgató, Lily McGarry mindkét karját és lábát amputálni kellett, és mindez azzal kezdődött, hogy egy reggel torokfájással ébredt.

Egy egyszerű torokfájás hetek alatt felforgatta a fiatal lány életét. Fotó: GoFundMe

Idén január egyik reggelén a 23 éves Lily, aki a Cardiffi Egyetemen a harmadik évét töltötte az orvosi képzésen, torokfájással és enyhe köhögéssel ébredt. Mivel tehetséges úszó és triatlonista volt, és előző nap lefutott egy 10 kilométeres versenyt, tüneteit egy átlagos téli vírusnak tudta be. Azonban a következő napokban minden gyorsan rosszabbra fordult.

14-én a lakótársam, Ella és egy másik barátom ragaszkodtak hozzá, hogy bevisznek a kórházba, mert látták, hogy az influenza tüneteim egyre rosszabbak. Amikor a Walesi Egyetemi Kórházba értem, a tüneteim hirtelen és drámaian súlyosbodtak, kiütés jelent meg a nyakamon, amely egyre feljebb kúszott, és onnantól minden összeomlott

- mesélte a Jerseyből származó fiatal.

Az egyetemistánál végül meningococcus szepszist diagnosztizáltak, ami egy életveszélyes véráramfertőzést. Ezt követően kétszer is leállt Lily szíve, ezért két hétre mesterséges kómába helyezték.

Az első napokban az intenzív osztály személyzete azt mondta a családomnak, hogy én vagyok a legsúlyosabb állapotú beteg az egész kórházban, és ez egy olyan intézmény, ahol több ezer fekvőbeteg van.

- emlékezett vissza.

Amikor Lily végül felébredt, megtudta, hogy szeptikus sokkot kapott, miután vérnyomása annyira leesett, hogy megszűnt a vérellátás a végtagjaiban és több létfontosságú szervében.

Az orvosok úgy gondolták, hogy kezdek javulni, de egy MRI kimutatta, hogy károsodott az agyam, a lépem és a májam is, így a hosszú távú kilátások bizonytalanná váltak. Átszállítottak Swansea-be, ahol a Morriston Kórház plasztikai sebészeti csapatának csodálatos támogatásával megműtöttek: mindkét lábam térd alatt, valamint mindkét karom könyöknél amputálták.

Lily csak akkor kezdte feldolgozni, mi történt, amikor kikerült az intenzív osztályról.

Szerencsére kaptam pszichológusi segítséget, hogy feldolgozzam a történteket. Vannak napok, amikor a hegeimre és a lábaimra nézek, és gyászt érzek amiatt, ahogy most kinéznek.

Jelenleg egy rehabilitációs központban van Cardiffban, és abban reménykedik, hogy három hónap után visszatérhet Jersey-be pihenni.

A barátaim, a családom és az otthoni közösség egyszerűen hihetetlenek voltak... gyűjtést indítottak, hogy finanszírozzák a protéziseket és az otthonomban szükséges átalakításokat, valamint a gyógytornát és rehabilitációt, amelyek szükségesek a felépülésemhez. A céljuk az is volt, hogy visszatérhessek néhány olyan dologhoz, amit szeretek a futáshoz, úszáshoz és szörfözéshez, bár tudom, hogy ez rengeteg időt és erőfeszítést igényel.

Bár még nem tudja folytatni fogja-e orvosi tanulmányait, Lily próbál előretekinteni. A történtek után egy fontos üzenet fogalmazódott meg benne, amit most próbál mindenkinek átadni, miszerint érdemes megtanulni a szepszis tüneteit, hiszen akár életeket is menthet - írta a The Sun.