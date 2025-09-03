Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Teljes az útlezárás, olaj és törmelék akadályozza a forgalmat az M86-oson

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 07:10 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 03. 07:11
szalagkorlátnak ütközöttútlezárás
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó, a roncsok akadályozzák a forgalmat.

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M86-os autóút Csorna felé vezető oldalán, Répcelak közelében, a 116. és a 117, kilométer között. A műszaki mentést végző répcelaki önkormányzati és nicki önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben két ember utazott. A baleset helyszínén olaj és törmelék került az útburkolatra, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrofavedelem.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
