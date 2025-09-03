Teljes az útlezárás, olaj és törmelék akadályozza a forgalmat az M86-oson

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M86-os autóút Csorna felé vezető oldalán, Répcelak közelében, a 116. és a 117, kilométer között. A műszaki mentést végző répcelaki önkormányzati és nicki önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben két ember utazott. A baleset helyszínén olaj és törmelék került az útburkolatra, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrofavedelem.hu.