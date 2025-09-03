Brutális baleset volt Budakalászon, roncsok, ameddig a szem ellát

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Budakalászon, a Pomázi úton, a Mályva utca közelében. A vezeték leszakadt, a gépkocsi az oszlop és a töltés közé szorult. A szentendrei hivatásos és a budakalászi önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amely akadályozza a forgalmat. A járművek egy sávon haladnak az érintett útszakaszon - írja a Katasztrófavédelem.



