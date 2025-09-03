„Örökké együtt” - Apa és 12 éves fia együtt haltak meg a szörnyű balesetben

Szívszorító tragédia rázta meg a brit South Shields városát: egy szerető édesapa és mindössze 12 éves kisfia vesztették életüket egy esti horrorbalesetben. A 40 éves Peter Webb és fia, Ben, egy Skoda Octaviában utaztak, amikor a jármű eddig ismeretlen okból letért az útról. A két áldozat a helyszínen belehalt súlyos sérüléseibe.

Apa és fia egymás mellett mentek el.

A rendőrség közlése szerint egy harmincas éveiben járó férfi is megsérült a balesetben, őt kórházba szállították, majd őrizetbe vették, mivel felmerült a gyanú, hogy veszélyes vezetés okozta a tragédiát. A család megrendült közleményben búcsúzott szeretteitől:

A világunk darabokra hullott. Szavak sincsenek, mennyire pusztító ez a fájdalom. Peter egy kedves, csodálatos ember volt, aki mindent megtett volna a családjáért. Ben pedig igazi napsugár volt, elképesztő humorral és életkedvvel. Most már örökre együtt vannak.

A gyászoló család mellett a rendőrség szakértői segítői állnak, miközben folytatódik a nyomozás. Russell Surrey őrmester elmondta:

Az egész Northumbria Police együttérez a családdal. Nem tudjuk elképzelni, mekkora veszteséget élnek át, de mindent megteszünk, hogy válaszokat kapjanak erre a szörnyű helyzetre.

A hatóságok arra kérnek mindenkit, aki a baleset idején a környéken járt, és rendelkezik kamerafelvétellel, hogy jelentkezzen a rendőrségen. A közösség egy emberként gyászolja Petert és Bent, akik tragikus módon, de örökre együtt maradtak, írja a Mirror.