„Örökké együtt” - Apa és 12 éves fia együtt haltak meg a szörnyű balesetben

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 06:00
gyászhalál
A család teljesen ledöbbent a veszteség hatására.

Szívszorító tragédia rázta meg a brit South Shields városát: egy szerető édesapa és mindössze 12 éves kisfia vesztették életüket egy esti horrorbalesetben. A 40 éves Peter Webb és fia, Ben, egy Skoda Octaviában utaztak, amikor a jármű eddig ismeretlen okból letért az útról. A két áldozat a helyszínen belehalt súlyos sérüléseibe.

Apa
Apa és fia egymás mellett mentek el.

A rendőrség közlése szerint egy harmincas éveiben járó férfi is megsérült a balesetben, őt kórházba szállították, majd őrizetbe vették, mivel felmerült a gyanú, hogy veszélyes vezetés okozta a tragédiát. A család megrendült közleményben búcsúzott szeretteitől: 

A világunk darabokra hullott. Szavak sincsenek, mennyire pusztító ez a fájdalom. Peter egy kedves, csodálatos ember volt, aki mindent megtett volna a családjáért. Ben pedig igazi napsugár volt, elképesztő humorral és életkedvvel. Most már örökre együtt vannak.

 

A gyászoló család mellett a rendőrség szakértői segítői állnak, miközben folytatódik a nyomozás. Russell Surrey őrmester elmondta: 

Az egész Northumbria Police együttérez a családdal. Nem tudjuk elképzelni, mekkora veszteséget élnek át, de mindent megteszünk, hogy válaszokat kapjanak erre a szörnyű helyzetre.

A hatóságok arra kérnek mindenkit, aki a baleset idején a környéken járt, és rendelkezik kamerafelvétellel, hogy jelentkezzen a rendőrségen. A közösség egy emberként gyászolja Petert és Bent, akik tragikus módon, de örökre együtt maradtak, írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
