Szívszorító baleset: saját traktorja végzett egy férfival

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 20:05
Sokkoló baleset történt Szekszárdon.

Szeptember 2-án a szekszárdi Kerékhegyen egy 52 éves férfi munka közben életét vesztette - írja a teol.hu.

Fűnyírótraktor végzett a 52 éves férfival
Fűnyírótraktor végzett a 52 éves férfival Fotó: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Saját traktorja okozta az 52 éves férfi halálát

Munka közben a férfira ráborult a fűnyírótraktor, alá szorítva őt, ami súlyos, életveszélyes sérüléseket okozott. A helyszínre kiérkező mentők, azonnal megkezdték az újraélesztést, azonban minden erőfeszítésük ellenére nem sikerült megmenteni az 52 éves férfi életét. A Szekszárdi Rendőrkapitányság a baleset részleteit közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.

 

 

 

Tolna - teol.hu
