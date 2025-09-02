Szívszorító baleset: saját traktorja végzett egy férfival

Szeptember 2-án a szekszárdi Kerékhegyen egy 52 éves férfi munka közben életét vesztette - írja a teol.hu.

Fűnyírótraktor végzett a 52 éves férfival Fotó: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Saját traktorja okozta az 52 éves férfi halálát

Munka közben a férfira ráborult a fűnyírótraktor, alá szorítva őt, ami súlyos, életveszélyes sérüléseket okozott. A helyszínre kiérkező mentők, azonnal megkezdték az újraélesztést, azonban minden erőfeszítésük ellenére nem sikerült megmenteni az 52 éves férfi életét. A Szekszárdi Rendőrkapitányság a baleset részleteit közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.