Neurokognitív Központ nyílt a budapesti magánkórházban

Elindult Magyarország első, kifejezetten a demencia korai felismerésére, megelőzésére és kezelésére specializálódott komplex egészségügyi központja Budapesten. A Liv Duna Medical Center Neurokognitív Központja egyedülálló módon integrálja a legmodernebb diagnosztikai technológiákat, a nemzetközi szakmai irányelveket és a személyre szabott életmódprogramokat annak érdekében, hogy a páciensek még a tünetek megjelenése előtt konkrét lépéseket tehessenek agyuk egészségéért.
A demencia napjainkra világszerte és Magyarországon is népbetegséggé vált: a világon közel 60 millió embert érint, hazánkban pedig 200–250 ezer ember él valamilyen neurokognitív zavarral. A 65 év feletti lakosság körében minden ötödik ember szembesül a tünetekkel. A demencia nem önálló kór, hanem tünetegyüttes, amely az agyműködés tartós és fokozatos romlásával jár. Legjellemzőbb jelei a memória és a gondolkodási képesség hanyatlása, de a figyelmet, a nyelvi készséget, a tájékozódást, a döntéshozatalt és a mindennapi életvitel számos területét is érintheti.
Bár a neurokognitív betegségek, köztük az Alzheimer-kór jelenleg nem gyógyíthatók, a nemzetközi kutatások bizonyítják: a korai felismerés és a célzott életmódbeli beavatkozások akár 45%-kal csökkenthetik a demencia kialakulásának esélyét, és évekkel késleltethetik a tünetek megjelenését. A Liv Duna Medical Centerben megnyílt Neurokognitív Központ ebben kínál áttörést a magyar egészségügyi szolgáltatások piacán.
A demencia korai felismerése kulcsfontosságú. Minél előbb kezdődik a prevenció, annál nagyobb az esély arra, hogy hosszú éveken át megőrizzük a jó szellemi teljesítőképességet és az önállóságot
– emelte ki Prof. Dr. Kamondi Anita a program orvosszakmai vezetője.
A Liv Duna Medical Center és a Brain Health Kft. együttműködésével megvalósuló központ öt, egymásra épülő szolgáltatáscsomagot kínál – szűrőcsomag, diagnosztikai csomag, differenciáldiagnosztikai szolgáltatások, genetikai diagnosztikai csomag és intervenciós szolgáltatások –, amelyek során a páciensek komplex kognitív teszteken, korszerű képalkotó vizsgálatokon, labor- és genetikai szűréseken, valamint részletes életmód- és kockázatfelmérésen vesznek részt. Az eredmények alapján a szakértői csapat teljes képet alkot az idegrendszer aktuális állapotáról, és meghatározza a jövőbeni kockázatokat.
A központ szolgáltatásai különböző élethelyzetekben nyújthatnak segítséget. Azok számára is elérhetők, akiknek jelenleg nincs gondolkodási zavara, de szeretnék felmérni egyéni kockázatukat. A program ugyanakkor azoknak is ajánlott, akik már tapasztalnak kognitív panaszokat, és ezeket szeretnék kivizsgáltatni. Segítséget kaphatnak azok is, akiket enyhe kognitív zavarral vagy demenciával diagnosztizáltak, és a diagnózis, illetve a terápia pontosításához keresnek szakértői véleményt. Emellett lehetőség van a genetikai háttér vizsgálatára a demencia kialakulási kockázata és öröklődési esélyei szempontjából, valamint olyan személyre szabott program kidolgozására, amely a betegség megelőzését célozza.
A kivizsgálás demencia specifikus és nagy hangsúlyt fektet a visszafordítható okok azonosítására. A speciális protokoll segít elkerülni a felesleges vizsgálatokat, és egyúttal érthetővé teszi a páciensek számára, hogy az eredmények milyen további lépéseket indokolnak. A kapott adatokat integráltan értékelik, és minden részletet személyesen, közérthetően átbeszélnek az érintettel.
A skandináv eredetű megelőzési rendszer alapján az egyéni kockázati tényezők felmérését követően egy komplex, több elemből álló intervenciós javaslatot alakítanak ki. Ennek része a táplálkozás optimalizálása, a rendszeres testmozgás, a kockázatcsökkentő beavatkozások és a kognitív képességek fejlesztése. A nemzetközi tapasztalatok szerint ez a módszer hatékonyan késleltetheti vagy akár meg is előzheti a demencia tüneteinek kialakulását.
Mindezt multidiszciplináris szakembergárda – neurológusok, pszichológusok, dietetikusok, mozgásterapeuták – támogatásával valósítják meg, a legfrissebb tudományos eredményekre építve
- emelte ki Dr. Horváth András Attila, a program kutatási vezetője.
A Liv Duna Medical Center új szolgáltatása mérföldkő a magyar egészségügyben: olyan komplex, tudományosan megalapozott megközelítést kínál, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebben kényszerüljenek szembenézni ezzel a családokat és közösségeket súlyosan érintő népbetegséggel.
A Liv Duna Medical Center a Liv Hospital Group nyolcadik tagjaként működik 2023 óta Budapesten. A Liv Hospital Group mintegy 30 éves kórházvezetési és működtetési tapasztalatával a török magánegészségügyi piac meghatározó szereplője és 2022-ben egészségturizmus tekintetében piacvezetője is volt. A Liv Hospital Group - Joint Commission International (JCI) akkreditációval rendelkező - referenciakórházai tudományos eredményeikkel, szakmai elismeréseikkel és díjaikkal, korszerű diagnosztikai-, illetve kezelési technológiáival és szakértő orvosi személyzetével nyújtanak kiemelkedő minőségű egészségügyi ellátást, a világ minden tájáról érkező betegek számára. A cégcsoport célja, hogy a Liv Duna Medical Center a legmagasabb nemzetközi sztenderdeknek megfelelő referenciaintézmény legyen a régióban és egész Európában egyaránt. A Liv Duna Medical Centert Magyarországon szinte egyedüliként, kifejezetten kórházi épületnek tervezték és építették fel. A közel 20 000 négyzetméter alapterületű, 12 emeletes klinikán a járóbeteg részlegen minden orvosi szakág megtalálható, a fekvőbeteg ellátást 7 jól felszerelt műtő, az intenzív ellátás képessége, valamint teljes kapacitás esetén 130 ágyas fekvőbeteg részleg szolgálja ki.
