A magánsebészet fellegvára lett a Liv Duna Medical Center

Sebészetünk kiemelt területe az emlősebészet, ahol jó- és rosszindulatú elváltozások kezelése történik. Fontosnak tartjuk, hogy a betegeinket onkológiai szempontokat figyelembe véve minél gyorsabban megoperáljuk, ami a pszichés terhelést is csökkenti. Pácienseinket a kivizsgálástól kezdve a műtéti felkészítésen és a beavatkozáson át egészen az utógondozásig végigkísérjük a felépülés útján. A műtétek onkoplasztikai elveket követnek, azaz nagyon fontos az esztétikai helyreállítás: amellett, hogy gyógyítunk, szép eredményt is szeretnénk elérni. Az intézményben évente jelentős számú pajzsmirigyműtétet is végzünk például göbök, strúma vagy daganat miatt. Ezek esetében endokrinológiai utógondozás is biztosított a betegeink számára